Глава Міноборони Фінляндії зробив прогноз щодо термінів завершення війни в Україні

На думку глави Міноборони Фінляндії Антті Гяккянена, розв'язана Кремлем злочинна війна проти України може продовжуватись тривалий час.
Що глава Міноборони Фінляндії каже про терміни завершення війни в Україні
На думку глави Міноборони Фінляндії швидкого вирішення розв’язаної Кремлем війни проти України очікувати не варто.
За його словами, в Україні наразі вирішується майбутнє Європи.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
За інформацією керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, російська окупаційна армія продовжує безперервні спроби штурмів в районі міста.
Барабаш зазначив, що окупанти щодоби проводять в районі Авдіївки десятки штурмів і намагаються знайти лазівки в обороні українських військових за допомогою ДРГ.
Глава МВА підкреслив, що українські військові героїчно відбивають усі ворожі атаки та контратакують у відповідь.
Голова Авдіївської МВА переконаний, що активізація російських окупантів зумовлена саме політичним наказом, адже захоплення міста не має оперативно-тактичного значення.
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