Глава Міноборони Фінляндії зробив прогноз щодо термінів завершення війни в Україні

На думку глави Міноборони Фінляндії Антті Гяккянена, розв'язана Кремлем злочинна війна проти України може продовжуватись тривалий час.

Що глава Міноборони Фінляндії каже про терміни завершення війни в Україні

На думку глави Міноборони Фінляндії швидкого вирішення розв’язаної Кремлем війни проти України очікувати не варто.

За його словами, в Україні наразі вирішується майбутнє Європи.

Силова політика Росії створила відчуття незахищеності і невпевненості в Європі і, побічно, у всьому світі. Ми отримали хворобливий доказ того, що більша держава бачить своє право втручатися у вибір свого меншого сусіда та готова використовувати військову силу для досягнення своїх власних цілей, - підкреслив Гяккянен. Поширити

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За інформацією керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, російська окупаційна армія продовжує безперервні спроби штурмів в районі міста.

Барабаш зазначив, що окупанти щодоби проводять в районі Авдіївки десятки штурмів і намагаються знайти лазівки в обороні українських військових за допомогою ДРГ.

Глава МВА підкреслив, що українські військові героїчно відбивають усі ворожі атаки та контратакують у відповідь.

Дійсно, вони не полишають спроб узяти місто. Для реалізації своїх планів кидають нові й нові сили як техніки, так і особового складу, - підкреслив Барабаш. Поширити

Голова Авдіївської МВА переконаний, що активізація російських окупантів зумовлена саме політичним наказом, адже захоплення міста не має оперативно-тактичного значення.