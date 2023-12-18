За воєнні злочини в Україні. Фінляндія знову арештувала російського неонациста Петровського

Російського бойовика Яна Петровського підозрють у скоєнні жорстоких воєнних злочинів в Україні. Бойовика відправлять до в'язниці Вантаа у Фінляндії.

Бойовик “Русича” Петровський знову під арештом

Окружний суд Гельсінкі 18 грудня ухвалив взяти під варту російського неонациста Яна Петровського. Причиною цього стали його воєнні злочини в Україні.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

Зазначається, що суд ухвалив ув'язнити росіянина Воїслава Тордена (Яна Петровського) за підозрою у скоєнні грубих воєнних злочинів в Україні. Його відправлять до в'язниці Вантаа.

Видання зазначає, що обвинувачення йому мають висунути до 31 травня наступного року.

Під час суду у справі про опіку у Тордена була з собою паперова табличка російською мовою, яку він назвав рекламою. Перед початком суду Торден продемонстрував табличку репортерам і операторам, – йдеться в матеріалі. Поширити

Фінський суд відмовив Україні в екстрадиції неонациста

Росіянин фігурує у розслідуванні Служби безпеки України за підозрою в участі у терористичній організації. За даними слідства, Петровський у 2014 році спільно з терористами "ЛНР" воював проти України у складі так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич".

Верховний суд Фінляндії пояснив, що не може дати згоду на видачу Петровського через умови утримання в українських в'язницях. Суд послався на рішення ЄСПЛ, за яким умови в українських в’язницях порушують статтю 3 Європейської конвенції з прав людини.

Фінський Верховний суд вважає, що Тордену буцімто загрожуватиме "принижуюче гідність поводження", якщо його екстрадують в Україну.

Наприкінці жовтня, нагадує видання, Верховний суд Швеції також ухвалив аналогічне рішення у справі про екстрадицію особи на підставі умов ув'язнення в Україні.