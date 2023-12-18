За военные преступления в Украине. Финляндия снова арестовала российского неонациста Петровского

Российский боевик Ян Петровский подозревается в совершении жестоких военных преступлений в Украине. Боевика отправят в тюрьму Вантаа в Финляндии.

Боевик "Русича" Петровский снова под арестом

Окружной суд Хельсинки 18 декабря постановил заключить под стражу российского неонациста Яна Петровского. Причиной стали его военные преступления в Украине.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Отмечается, что суд постановил заключить в тюрьму россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) по подозрению в совершении грубых военных преступлений в Украине. Его отправят в тюрьму Вантаа.

Издание отмечает, что обвинения ему должны быть предъявлены до 31 мая следующего года.

Во время суда по делу об опеке у Тордена была с собой бумажная табличка на русском языке, которую он назвал рекламой. Перед началом суда Торден продемонстрировал табличку репортерам и операторам, говорится в материале. Поделиться

Финский суд отказал Украине в экстрадиции неонациста

Россиянин фигурирует в расследовании Службы безопасности Украины по подозрению в участии в террористической организации. По данным следствия, Петровский в 2014 году совместно с террористами "ЛНР" воевал против Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".

Верховный суд Финляндии пояснил, что не может дать согласие на выдачу Петровского из-за условий содержания в украинских тюрьмах. Суд сослался на решение ЕСПЧ, согласно которому условия в украинских тюрьмах нарушают статью 3 Европейской конвенции по правам человека.

Финский Верховный суд считает, что Тордену будет угрожать "унижающее достоинство обращения", если его экстрадируют в Украину.

В конце октября, напоминает издание, Верховный суд Швеции также принял аналогичное решение по делу об экстрадиции на основании условий заключения в Украине.