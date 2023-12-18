За военные преступления в Украине. Финляндия снова арестовала российского неонациста Петровского

Российский боевик Ян Петровский подозревается в совершении жестоких военных преступлений в Украине. Боевика отправят в тюрьму Вантаа в Финляндии.
Боевик "Русича" Петровский снова под арестом
Окружной суд Хельсинки 18 декабря постановил заключить под стражу российского неонациста Яна Петровского. Причиной стали его военные преступления в Украине.
Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
Отмечается, что суд постановил заключить в тюрьму россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) по подозрению в совершении грубых военных преступлений в Украине. Его отправят в тюрьму Вантаа.
Издание отмечает, что обвинения ему должны быть предъявлены до 31 мая следующего года.
Финский суд отказал Украине в экстрадиции неонациста
Россиянин фигурирует в расследовании Службы безопасности Украины по подозрению в участии в террористической организации. По данным следствия, Петровский в 2014 году совместно с террористами "ЛНР" воевал против Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".
Верховный суд Финляндии пояснил, что не может дать согласие на выдачу Петровского из-за условий содержания в украинских тюрьмах. Суд сослался на решение ЕСПЧ, согласно которому условия в украинских тюрьмах нарушают статью 3 Европейской конвенции по правам человека.
Финский Верховный суд считает, что Тордену будет угрожать "унижающее достоинство обращения", если его экстрадируют в Украину.
В конце октября, напоминает издание, Верховный суд Швеции также принял аналогичное решение по делу об экстрадиции на основании условий заключения в Украине.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-