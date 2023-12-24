Путин решил продолжать войну против Украины до окончательной победы — Боррель
Категория
Мир
Дата публикации

Путин решил продолжать войну против Украины до окончательной победы — Боррель

Жозеп Боррель
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Источник:  The Guardian

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель убежден, что российский диктатор Владимир Путин не удовлетворится оккупацией только части Украины и готов воевать до окончательной победы.

Путина не удовлетворит часть Украины

Боррель сказал в интервью The Guardian, что не видит никаких признаков того, что российский президент Владимир Путин готов остановиться или даже согласиться на соглашение, позволяющее России сохранить оккупированную восточную Украину.

Он также предупредил, что в Украине на карту поставлено существование Европейского Союза.

Если мы быстро не изменим курс, если не мобилизуем все свои возможности, это позволит Путину выиграть войну в Украине. Важно, что мы можем сделать, чтобы Россия не выиграла войну. Что мы готовы сделать? Действительно ли мы готовы сделать все необходимое? Это вопрос, который мы должны задать себе.

Главный дипломат ЕС убежден, что Путина не удовлетворит часть Украины и ограничена территориальная победа. Он не откажется от войны, особенно перед выборами президента в США, которые могут представить ему гораздо более благоприятный сценарий.

Путин решил продолжать войну до окончательной победы, – сказал Боррель. Он все еще готов воевать, позволять своим людям гибнуть, чтобы его армия и его люди страдали, потому что у него нет обратного пути.

Дипломат добавил, что Россия так и не смогла стать нацией: она всегда была империей сначала с царем, потом с Советами, теперь с Путиным.

Это константа России, ее политическая идентичность и, как следствие, угроза ее соседям – и особенно нам.

Какие планы у Путина относительно Украины

Немецкое издание Bild считает, что РФ планирует захватить всю Донецкую и Луганскую области и до реки Оскол в Харьковской области до конца 2024 года.

В 2025 и 2026 он планирует оккупировать значительные части Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, включая Харьков.

Сейчас РФ обеспокоена тем, как сдержать ВСУ в продвижении на юге в Крым.

Также РФ надеется извлечь выгоду от выборов президента США в 2024 году, который резко сократит или прекратит военную поддержку Украины.

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