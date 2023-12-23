Путин хочет остановить войну против Украины — NYT

На фоне побед ВСУ на фронте российский диктатор Владимир Путин все активнее стал посылать сигналы о готовности к прекращению войны против Украины. Об этом издание The New York Times узнало от своих инсайдеров, близких к Кремлю.

Путин больше не верит в абсолютную победу России в войне

Редакции издания удалось пообщаться с двумя бывшими высокопоставленными российскими чиновниками, близкими к окружению Путина, а также иностранными политиками.

Как утверждают инсайдеры, глава Кремля уже пытался договориться о прекращении огня осенью 2022 года.

Он решил это сделать, когда увидел, как ВСУ успешно разгромили его войска на северо-востоке Украины.

Более того, диктатор не скрывал от своей команды разочарования по поводу отсутствия успехов армии РФ на поле боя и незначительной площади захваченных территорий.

Теперь же, разворачивая пламенную публичную риторику, что цели РФ в войне не изменились, Путин приватно указывает на свое желание "объявить победу и двигаться дальше". По крайней мере, с сентября западные официальные лица получают новые сигналы о том, что Путин заинтересован в прекращении огня. Сигналы поступают по нескольким каналам, в частности через иностранные правительства, имеющие связи как с Соединенными Штатами, так и с Россией. Поделиться

По словам журналистов, Путин до сих пор питает надежду на то, что он может договориться об окончании войны на своих условиях – то есть с сохранением за собой оккупированных территорий.

Эту информацию подтвердил высокопоставленный международный чиновник, который недавно встречался с российскими коллегами.

Почему Путин все чаще размышляет об окончании войны

Одна из ключевых причин в том, что диктатор расценивает последние события на международной арене и на фронте как благоприятный момент для соглашения.

В первую очередь речь идет о патовой ситуации на поле боя, проблемах с поддержкой для Украины, а также отвлечении внимания от российско-украинской войны из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Несмотря на то, что публично глава Кремля продолжает придерживаться своей агрессивной риторики, осознание реальности изменило его позицию.

Но американские чиновники видят смену в позиции Путина, отмечая, что он больше не требует отставки правительства Зеленского. Они заявили, что прекращение предложенного Путином огня сохранит суверенную Украину со столицей в Киеве, но оставит под контролем России почти 20 процентов украинской территории, которые она уже завоевала. Поделиться

Что важно понимать, большинство западных лидеров не поддерживают идею прекращения огня, поскольку, как они считают, Путин просто перевооружается для нового нападения.