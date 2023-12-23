Путін хоче зупинити війну проти України — NYT

На тлі перемог ЗСУ на фронті російський диктатор Володимир Путін дедалі активніше почав надсилати сигнали про готовність до припинення війни проти України. Про це видання The New York Times дізналося від своїх інсайдерів, близьких до Кремля.

Путін більше не вірить в абсолютну перемогу Росії у війні

Редакції видання вдалося поспілкуватися з двома колишніми високопоставленими російськими чиновниками, які близькі до оточення Путіна, а також іноземними політиками.

Як стверджують інсайдери, очільник Кремля уже намагався домовитися про припинення вогню восени 2022 року.

Він вирішив це зробити, коли побачив, як ЗСУ успішно розгромили його війська на північному сході України.

Ба більше, диктатор не приховував від своєї команди розчарування щодо відсутності успіхів армії РФ на полі бою та незначною площею захоплених територій.

Тепер же, розгортаючи полум'яну публічну риторику, що цілі РФ у війні не змінилися, Путін приватно вказує на своє бажання "оголосити перемогу і рухатися далі". Принаймні з вересня західні офіційні особи отримують нові сигнали про те, що Путін зацікавлений у припиненні вогню. Сигнали надходять кількома каналами, зокрема через іноземні уряди, які мають зв’язки як зі Сполученими Штатами, так і з Росією. Поширити

За словами журналістів, Путін досі плекає надію на те, що він може домовитися про закінчення війни на своїх умовах - тобто зі збереженням за собою окупованих територій.

Цю інформацію підтвердив один високопоставлений міжнародний посадовець, який нещодавно зустрічався з російськими колегами.

Чому Путін дедалі частіше розмірковує про закінчення війни

Одна з ключових причин полягає в тому, що диктатор розцінює останні події на міжнародній арені та на фронті як сприятливий момент для угоди.

Насамперед йдеться про патову ситуацію на полі бою, проблеми з підтримкою для України, а також відволікання уваги від російсько-української війни через ситуацію на Близькому Сході.

Попри те, що публічно очільник Кремля продовжує дотримуватися своєї агресивної риторики, усвідомлення реальності змінює його позицію.

Але американські посадовці бачать зміну в позиції Путіна, зазначаючи, що він більше не вимагає відставки уряду Зеленського. Вони заявили, що припинення вогню, яке пропонує Путін, збереже суверенну Україну зі столицею в Києві, але залишить під контролем Росії майже 20 відсотків української території, які вона вже завоювала. Поширити

Що важливо розуміти, більшість західних лідерів не підтримують ідею до припинення вогню, оскільки, як вони вважають, Путін просто переозброюється для майбутнього нападу.