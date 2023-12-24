Путін вирішив продовжувати війну проти України до остаточної перемоги — Боррель

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель переконаний, що російських диктатор Володимир Путін не задовольниться окупацією лише частини України і готовий воювати до остаточної перемоги.

Путіна не задовольнить частина України

Боррель сказав в інтерв’ю The Guardian, що не бачить жодних ознак того, що російський президент Володимир Путін готовий зупинитися або навіть погодитися на угоду, яка дозволяє Росії зберегти окуповану східну Україну.

Він також попередив, що в Україні на карту поставлено існування Європейського Союзу.

Якщо ми швидко не змінимо курс, якщо ми не мобілізуємо всі свої можливості, це дозволить Путіну виграти війну в Україні. Важливо те, що ми можемо зробити, щоб Росія не виграла війну. Що ми готові зробити? Чи справді ми готові зробити все необхідне? Це питання, яке ми повинні поставити собі. Поширити

Головний дипломат ЄС переконаний, що Путіна не задовольнить частина України і обмежена територіальна перемога. Він не відмовиться від війни, особливо перед виборами президента в США, які можуть представити йому набагато більш сприятливий сценарій.

Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги, - сказав Боррель. Він все ще готовий воювати, дозволяти своїм людям гинути, щоб його армія та його люди страждали, тому що він не має зворотного шляху. Поширити

Дипломат додав, що Росія так і не змогла стати нацією: вона завжди була імперією, спочатку з царем, потім з Радами, тепер з Путіним.

Це константа Росії, її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів – і особливо для нас. Поширити

Які плани має Путін щодо України

Німецьке видання Bild вважає, що РФ планує захопити всю Донецьку та Луганську області і до річки Оскіл у Харківській області до кінця 2024 року.

У 2025 і 2026 роках він планує окупувати значні частини Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, включаючи Харків.

Наразі РФ стурбована лише тим, як стримати ЗСУ у просуванні на півдні до Криму.

Також РФ сподівається отримати вигоду від виборів президента США у 2024 році, який різко скоротить або припинить військову підтримку України.