Эксперты объяснили "сигналы" Путина о готовности заморозить войну против Украины

Кремль может использовать "сигналы" для Запада о якобы готовности поставить войну против Украины "на паузу" для попытки снизить оборонную помощь стран-партнеров. Подобные манипуляции со стороны российского диктатора Владимира Путина уже были, в частности, по теме переговоров.

О каких "сигналах" идет речь

Издание New York Times (NYT) со ссылкой на бывших и нынешних высокопоставленных российских, американских и международных чиновников ранее выпустило материал, в ком говорилось об использовании Путиным обратных каналов и посредников, чтобы продемонстрировать свою вроде бы заинтересованность в прекращении огня в войне против Украины, несмотря на недавние публичные его заявления об обратном.

Как сообщило NYT, западные официальные лица с сентября "улавливали новые сигналы" через обратные каналы о том, что Путин заинтересован в прекращении огня, заморозившем текущие линии фронта в Украине. При этом издание отмечало, что западные официальные лица предупредили о возможности этих каналов "неверным направлением Кремля", которое может не отражать "настоящее желание" вести переговоры.

Достоверные мотивы диктатора

NYT предложило несколько возможных мотивов Путина для его вроде бы интереса к прекращению огня:

предстоящие президентские выборы в России в марте 2024 года,

желание "оставить свои варианты открытыми" по решению войны и воспользоваться предполагаемым уменьшением поддержки Украины Западом,

а также "отвлечение" из-за войны Израиля и ХАМАС.

Риторика и манипуляция

Все эти мотивы отражают временные причины, почему Путин может добиваться временного "перемирия" в войне с Украиной, что принесет пользу России, дав ей время подготовиться к возобновлению агрессии, совпадающей с оценками ISW.

Как отмечает NYT, публичная риторика Путина, недавно подтвердившего максималистские цели России, равнозначны полной капитуляции Украины и Запада, противоречит сообщениям о его желании "провозгласить победу и двигаться дальше".

В отчете также говорится, что ни NYT, ни источники издания не предоставили никаких оснований полагать, что коммуникации Путина по обратному каналу будут больше отражать его цели, чем его публичные выступления.

Что говорят в Кремле

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил NYT, что "Россия продолжает готовность (к переговорам), но исключительно для достижения собственных целей". Так он ответил на вопрос о готовности России вести переговоры по прекращению огня в Украине на нынешних линиях фронта.

Аналитики отмечают, что Путин недавно повторил, что его максималистские цели в Украине "денацификация", "демилитаризация" и навязывание "нейтрального статуса" - остаются неизменными. Кроме того, и диктатор, и высшие чиновники Кремля все чаще высказывают экспансионистскую риторику, указывающую на то, что цели Путина сбываются. Это не исключает дальнейших российских попыток захватить другие территории Украины.

В чем смысл путинских "сигналов"

Время, когда Путин сообщает о заинтересованности в прекращении огня, больше отвечает постоянным усилиям России отложить и помешать дальнейшей военной помощи Западу Украине, чем серьезной заинтересованности в прекращении войны, кроме полной победы России, – рассказали эксперты ISW. Поделиться

В Институте изучения войны наблюдали подобные попытки Кремля ввести в заблуждение западных политиков, чтобы они оказывали давление на Украину для начала переговоров с Россией зимой 2022-2023 годов, и фактически переориентировали внимание Запада на гипотетические переговоры, а не на то, чтобы у Украины было достаточно средств перед весенне-летним контрнаступлением.