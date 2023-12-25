Будь-яка допомога Україні йде на користь європейській безпеці — МЗС Чехії

Військова, гуманітарна, фінансова, політична чи моральна допомога Україні – також на користь і європейській безпеці, вважає керівник МЗС Чехії Ян Ліпавський. Адже в Україні ЄС стримує імперську експансію Росії, яка також може здійснити агресію як на центральноєвропейський регіон, так і на країни Балтії.
Допомога Україні є внеском у безпеку ЄС
За словами міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, допомога Україні – військова, гуманітарна, фінансова, політична чи моральна – також на користь і європейській безпеці.
Про це він сказав в інтерв'ю ČTK.
Глава МЗС вказав, що втома від війни, про яку часто говорять, проявляється по-різному, тому він вважає важливим пояснювати громадськості необхідність підтримки України.
Ліпавський заявив, що головний виклик для Праги полягає в тому, щоб тримати Росію якомога далі від чеських кордонів і продовжувати підтримку України.
Міністр також заявив, що Україна та Молдова демонструють високу мотивацію та зусилля, щоб наблизитися до ЄС, і Прага повинна допомогти їм у цьому.
Україна воює за майбутнє Європи
Раніше фінський міністр оборони Антті Хякканен у різдвяному привітанні до миротворчих сил згадав про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, де Київ, за його словами, веде війну за майбутнє Європи.
Топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель уже звернув увагу на небезпеку перемоги Росії проти України для проєкту Європейського Союзу.
Він також закликав до активнішої підтримки України з огляду на те, що російський президент Владімір Путін не налаштований припиняти повномасштабну агресію найближчим часом.
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