Будь-яка допомога Україні йде на користь європейській безпеці — МЗС Чехії
Категорія
Політика
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Будь-яка допомога Україні йде на користь європейській безпеці — МЗС Чехії

ЄС
Джерело:  CTK

Військова, гуманітарна, фінансова, політична чи моральна допомога Україні – також на користь і європейській безпеці, вважає керівник МЗС Чехії Ян Ліпавський. Адже в Україні ЄС стримує імперську експансію Росії, яка також може здійснити агресію як на центральноєвропейський регіон, так і на країни Балтії.

Допомога Україні є внеском у безпеку ЄС

За словами міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, допомога Україні – військова, гуманітарна, фінансова, політична чи моральна – також на користь і європейській безпеці.

Про це він сказав в інтерв'ю ČTK.

Ми повинні пам'ятати, що в Україні ми стримуємо імперську експансію Росії, яка також гострить зуби на центральноєвропейський регіон, на країни Балтії.

Глава МЗС вказав, що втома від війни, про яку часто говорять, проявляється по-різному, тому він вважає важливим пояснювати громадськості необхідність підтримки України.

Однак, якщо це правда, що ми втомилися від власної безпеки, то ми втрачаємо нашу свободу й суверенітет, – сказав міністр.

Ліпавський заявив, що головний виклик для Праги полягає в тому, щоб тримати Росію якомога далі від чеських кордонів і продовжувати підтримку України.

Якщо Україна впаде, ми зіткнемося з Росією трохи ближче – буквально на кордонах Євросоюзу, дуже близько до Чехії, і ми не повинні цього допустити.

Я регулярно кажу всім в Європі, що наш головний виклик – тримати РФ якомога далі від наших кордонів. Саме на це має бути спрямована наша політика. Дебати проходять непросто, але ми бачимо, що врешті-решт європейські країни здатні дійти згоди, – зауважив Ліпавський.

Міністр також заявив, що Україна та Молдова демонструють високу мотивацію та зусилля, щоб наблизитися до ЄС, і Прага повинна допомогти їм у цьому.

Наша допомога не мотивована чистим альтруїзмом і тим, що це добре. У наших власних інтересах допомогти цим країнам наблизитися до нас якомога ближче, тому що імперіалістична політика Москви знову скрегоче на них зубами, – додав Ліпавський.

Україна воює за майбутнє Європи

Раніше фінський міністр оборони Антті Хякканен у різдвяному привітанні до миротворчих сил згадав про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, де Київ, за його словами, веде війну за майбутнє Європи.

Топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель уже звернув увагу на небезпеку перемоги Росії проти України для проєкту Європейського Союзу.

Він також закликав до активнішої підтримки України з огляду на те, що російський президент Владімір Путін не налаштований припиняти повномасштабну агресію найближчим часом.

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