Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер назвала поддержку Киева со стороны Вашингтона ключевым условием для победы в развязанной РФ преступной войне.

Прицкер отмечает сохранение поддержки Украины со стороны США для достижения победы в войне

Спецпредставительница подчеркнула, что преступная агрессия российского кремлевского режима и оккупационной армии РФ несет угрозу не только Украине, но и непосредственно США и странам ЕС.

В частности, Прицкер подчеркнула, что преступный режим кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина представляет угрозу экономической безопасности и идеям свободы и демократии, которые являются главными ценностями западного общества.

С помощью Америки, вместе с более чем 50 союзниками и партнерами по всему миру, отважные воины Украины выдержали напор России, вернули себе более 50 процентов территории, захваченной Россией, и значительно ухудшили военный потенциал Москвы. Наша поддержка безопасности вооружила украинцев для защиты своей земли и Европы, одновременно модернизируя нашу оборонно-промышленную базу на дому, делая нас более подготовленными к любым событиям, - отмечает американский дипломат. Поделиться

Почему США и партнеры должны увеличить экономическую поддержку Украины

В то же время, по ее мнению, американская экономическая поддержка была столь же важной, как и помощь в области безопасности.

Экономическая устойчивость является основополагающим принципом военных усилий Украины. Безопасность и экономика Украины образуют двойную спираль, неизгладимую переплетенную в усилиях страны победить Путина, - отметила Прицкер. Поделиться

При этом она подчеркнула, что пакет безопасности США и экономичный США составляют "ядро нашей поддержки Украины перед лицом открытой агрессии России".