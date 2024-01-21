Спецпредставитель США назвала ключевое условие победы Украины в войне
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Политика
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Спецпредставитель США назвала ключевое условие победы Украины в войне

Пенни Прицкер
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Источник:  The Hill

Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер назвала поддержку Киева со стороны Вашингтона ключевым условием для победы в развязанной РФ преступной войне.

Прицкер отмечает сохранение поддержки Украины со стороны США для достижения победы в войне

Спецпредставительница подчеркнула, что преступная агрессия российского кремлевского режима и оккупационной армии РФ несет угрозу не только Украине, но и непосредственно США и странам ЕС.

В частности, Прицкер подчеркнула, что преступный режим кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина представляет угрозу экономической безопасности и идеям свободы и демократии, которые являются главными ценностями западного общества.

С помощью Америки, вместе с более чем 50 союзниками и партнерами по всему миру, отважные воины Украины выдержали напор России, вернули себе более 50 процентов территории, захваченной Россией, и значительно ухудшили военный потенциал Москвы. Наша поддержка безопасности вооружила украинцев для защиты своей земли и Европы, одновременно модернизируя нашу оборонно-промышленную базу на дому, делая нас более подготовленными к любым событиям, - отмечает американский дипломат.

Почему США и партнеры должны увеличить экономическую поддержку Украины

В то же время, по ее мнению, американская экономическая поддержка была столь же важной, как и помощь в области безопасности.

Экономическая устойчивость является основополагающим принципом военных усилий Украины. Безопасность и экономика Украины образуют двойную спираль, неизгладимую переплетенную в усилиях страны победить Путина, - отметила Прицкер.

При этом она подчеркнула, что пакет безопасности США и экономичный США составляют "ядро нашей поддержки Украины перед лицом открытой агрессии России".

Если мы будем действовать сейчас, этот пакет даст сообщения друзьям и врагам об американском лидерстве, силе и решительности, когда дело касается победы Украины в этой войне и ее будущего как свободной, независимой, демократической, экономически преуспевающей страны, интегрированной в Евросоюз и НАТО, - подчеркнула спецпредставитель США по Украине.

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