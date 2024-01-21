Спецпредставитель США назвала ключевое условие победы Украины в войне

Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер назвала поддержку Киева со стороны Вашингтона ключевым условием для победы в развязанной РФ преступной войне.
Прицкер отмечает сохранение поддержки Украины со стороны США для достижения победы в войне
Спецпредставительница подчеркнула, что преступная агрессия российского кремлевского режима и оккупационной армии РФ несет угрозу не только Украине, но и непосредственно США и странам ЕС.
В частности, Прицкер подчеркнула, что преступный режим кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина представляет угрозу экономической безопасности и идеям свободы и демократии, которые являются главными ценностями западного общества.
Почему США и партнеры должны увеличить экономическую поддержку Украины
В то же время, по ее мнению, американская экономическая поддержка была столь же важной, как и помощь в области безопасности.
При этом она подчеркнула, что пакет безопасности США и экономичный США составляют "ядро нашей поддержки Украины перед лицом открытой агрессии России".
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-