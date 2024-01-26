США озвучили переможну стратегію по Україні

У Держдепі США прогнозують посилення позицій України у розв'язаній Росією злочинній війні завдяки спільній, потужній допомозі західних партнерів.
Що відомо про план США для перемоги України у війні
Він підкреслив, що досягнення цього можна буде завдякі фінансовій підтримці України з боку США та європейських партнерів.
О'Браєн нагадав, що країни ЄС у рамках перегляду бюджету мають схвалити виділення 50 млрд євро допомоги Україні.
Зокрема, представник Держдепу додав, що минулого тижня під час зустрічі глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із секретарем Держдепу США Ентоні Блінкеном було підтверджено впевненність, що це рішення буде схвалено.
Як очікується, лідери ЄС розглянуть це питання на саміті наступного тижня.
У Пентагоні закликають Конгрес схвалити фінансування допомоги Україні
Речниця Міноборони США Сабріна Сінгх закликала американських законодавців з обох партій схвалити запит президента США на додаткове фінансування допомоги Україні.
Вона підкреслила, що американські військові стурбовані пошуками Кремля підтримки розв’язаної Росією війни проти України з боку КНДР та Ірану.
Сінгх також висловила стурбованість затримками із наданням військової допомоги Україні.
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