США озвучили переможну стратегію по Україні

Що відомо про план США для перемоги України у війні

Як сказав президент Байден, ми допоможемо Україні перемогти. Отже, це стратегічна мета, - зазначив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн під час виступу в аналітичному центрі German Marshall Fund. Поширити

Він підкреслив, що досягнення цього можна буде завдякі фінансовій підтримці України з боку США та європейських партнерів.

О'Браєн нагадав, що країни ЄС у рамках перегляду бюджету мають схвалити виділення 50 млрд євро допомоги Україні.

Зокрема, представник Держдепу додав, що минулого тижня під час зустрічі глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із секретарем Держдепу США Ентоні Блінкеном було підтверджено впевненність, що це рішення буде схвалено.

Як очікується, лідери ЄС розглянуть це питання на саміті наступного тижня.

З нашого боку є злети й падіння, але я скажу дві речі. Є величезна підтримка України в обох палатах Конгресу. Проблемою залишається лише, коли саме лідери будуть готові винести це на голосування. І як помічник держсекретаря США з питань Європи я б сказав тільки, що кожного дня люди воюють і гинуть, щоб захистити їхню і нашу безпеку. І я думаю, зараз - час для того, щоб ми могли бути поруч з ними, рухаючись вперед, - зазначив О'Браєн. Поширити

У Пентагоні закликають Конгрес схвалити фінансування допомоги Україні

Речниця Міноборони США Сабріна Сінгх закликала американських законодавців з обох партій схвалити запит президента США на додаткове фінансування допомоги Україні.

Сполучені Штати не можуть надавати пакети допомоги із грудня. Тому ми продовжуватимемо закликати Конгрес схвалити запит як публічно, так і приватно на наших засіданнях, - зазначає Сінгх. Поширити

Вона підкреслила, що американські військові стурбовані пошуками Кремля підтримки розв’язаної Росією війни проти України з боку КНДР та Ірану.

Сінгх також висловила стурбованість затримками із наданням військової допомоги Україні.