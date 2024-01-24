Конфискация активов РФ в пользу Украины. В Сенате США одобрили важные законы

Сенатский комитет по иностранным делам проголосовал 20 голосами против одного за беспрецедентный "Акт по возобновлению экономического процветания и возможностей (REPO) для украинцев". Комитет по иностранным делам Палаты представителей принял аналогичный законопроект, также с преимущественной двухпартийной поддержкой.

США сделали важный шаг по конфискации российских активов для Украины

Комитеты по иностранным делам Сената и Палаты представителей США одобрили законы, направленные на создание условий для конфискации российских активов и передачи их Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Сенатский комитет по иностранным делам проголосовал 20 голосами против одного за беспрецедентный "Акт по возобновлению экономического процветания и возможностей (REPO) для украинцев".

Комитет по иностранным делам Палаты представителей принял аналогичный законопроект, также с преимущественной двухпартийной поддержкой.

Если законопроект пройдет полное голосование в Сенате и Палате представителей и будет подписан президентом Джо Байденом, это откроет путь к первым в истории конфискации Вашингтоном активам центрального банка страны, с которым он не находится в состоянии войны.

Глава комитета по иностранным делам Сената от демократов Бен Кардин оптимистично настроен по принятию законопроекта, отметив, что у него широкая поддержка как со стороны демократов, так и республиканцев в Сенате и Палате представителей, а также со стороны администрации президента.

Он признал революционный характер этого законодательства, но в то же время отметил серьезность последствий действий России.

Вот почему это должно быть сделано правильно, – сказал Кардин. Поделиться

Законопроекты о конфискации активов РФ: что известно

Законопроект предусматривает, что любые арестованные российские средства будут использованы для обновления Украины. Он не связан с запросом Байдена о дополнительном финансировании Украины на сумму 61 млрд долл. на помощь по безопасности.

Высокопоставленные чиновники Евросоюза заявили во вторник СМИ, что ЕС вряд ли конфискует замороженные в Европе активы центрального банка РФ, несмотря на планы G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что между странами-членами ЕС существует политическое согласие по использованию поступлений от замороженных российских активов.

Перед этим Bloomberg узнало, что администрация президента Джо Байдена поддержала законопроект, позволяющий арестовать часть из 300 млрд долл. замороженных российских активов, чтобы предоставить их Украине.