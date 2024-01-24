Конфіскація активів РФ на користь України. У Сенаті США схвалили важливі закони
Категорія
Політика
Дата публікації

Конфіскація активів РФ на користь України. У Сенаті США схвалили важливі закони

Сенат США
Джерело:  Reuters

Сенатський комітет у закордонних справах проголосував 20 голосами проти одного за безпрецедентний "Акт з відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для українців". Комітет у закордонних справах Палати представників ухвалив аналогічний законопроєкт, також із переважною двопартійною підтримкою.

США зробили важливий крок щодо конфіскації російських активів для України

Комітети у закордонних справах Сенату та Палати представників США схвалили закони, направлені на створення умов для конфіскації російських активів та передачі їх Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Сенатський комітет у закордонних справах проголосував 20 голосами проти одного за безпрецедентний "Акт з відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для українців".

Комітет у закордонних справах Палати представників ухвалив аналогічний законопроєкт, також із переважною двопартійною підтримкою.

Якщо законопроєкт пройде повне голосування в Сенаті та Палаті представників та буде підписаний президентом Джо Байденом, це відкриє шлях до першої в історії конфіскації Вашингтоном активів центрального банку країни, з якою він не перебуває у стані війни.

Голова комітету у закордонних справах Сенату від демократів Бен Кардін оптимістично налаштований щодо прийняття законопроєкту, зазначивши, що той має широку підтримку як з боку демократів, так і республіканців у Сенаті та Палаті представників, а також з боку адміністрації президента.

Він визнав революційний характер цього законодавства, але водночас відзначив серйозність наслідків від дій Росії.

Ось чому це має бути зроблено правильно, – сказав Кардін.

Законопроєкти про конфіскацію активів РФ: що відомо

Законопроєкт передбачає, що будь-які арештовані російські кошти будуть використані для відновлення України. Він не пов'язаний із запитом Байдена про додадкове фінансування України на суму 61 млрд дол на безпекову допомогу.

Високопосадовці Євросоюзу заявили у вівторок ЗМІ, що ЄС навряд чи конфіскує заморожені в Європі активи центрального банку РФ, незважаючи на плани G7 обговорити законність такого кроку на зустрічі в лютому.

Раніше глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що між країнами-членами ЄС існує політична згода щодо використання надходжень від заморожених російських активів.

Перед цим Bloomberg дізнався, що адміністрація президента Джо Байдена підтримала законопроєкт, що дозволить арештувати частину з 300 млрд дол заморожених російських активів, щоб надати їх Україні.

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