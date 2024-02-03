Евросоюз создаст военный фонд помощи Украине — Боррель

Европейский Союз может уже в ближайшие дни создать военный фонд помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Этот вопрос сегодня обсуждали на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС.

ЕС создаст фонд военной помощи Украине

Министры иностранных дел ЕС договариваются о создании военного фонда помощи Украине.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи.

🔴 Follow live: HR/VP @JosepBorrellF press conference following today's informal meeting of EU Foreign Affairs Ministers #Gymnich https://t.co/Jll6cmgc1H — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) February 3, 2024

Сегодня состоялась содержательная дискуссия по военной помощи для Украины. Мы обсудили ситуацию на поле боя, ситуацию с военными поставками, создание фонда помощи для Украины, который, надеюсь, будет согласован в течение следующих дней в рамках Европейского фонда мира, – заявил дипломат. Поделиться

Боррель добавил, что ЕС сохраняет жесткую позицию по поддержке Украины.

Украина нуждается в большей и более быстрой поддержке. Эта помощь должна поступить сейчас. Победа Украины критически важна не только для Украины, но и для мира и стабильности в Европе, – подчеркнул он. Поделиться

Фонд военной помощи Украине: что известно

Создание фонда военной поддержки Украины – идея Борреля. Он предложил ЕС создать его в рамках уже существующего Европейского фонда мира в объеме 20 млрд. евро на следующие четыре года.

Средства из этого фонда будут тратиться на поставку Украине военной техники и вооружения, а также на усиление европейской оборонной промышленности.

На саммите ЕС в четверг, 1 февраля, Боррель призвал европейских лидеров как можно скорее согласовать создание военного фонда, однако этот вопрос не был рассмотрен, поскольку на повестке дня была программа поддержки в 50 млрд евро.