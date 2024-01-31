Боррель анонсировал рекордную военную помощь Украине от ЕС
Категория
Мир
Дата публикации

Боррель анонсировал рекордную военную помощь Украине от ЕС

деньги
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Источник:  Укринформ

В этом году Украина получит пособие от ЕС на сумму 21 миллиард евро. Речь идет о предоставлении оружия, боеприпасов и другого оборудования.

Боррель анонсировал рекордную военную помощь Украине от ЕС

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

Кроме того, он отметил, что наращивание производственной возможности европейской оборонной индустрии позволит Европе передать Украине более миллиона боеприпасов до конца года.

Дипломат добавил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз и страны-члены вместе передали военное оборудование, оружие и боеприпасы на 28 миллиардов евро.

Что известно о 50 млрд евро для Украины от ЕС

В июне 2023 года Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку Украины через Программу макроэкономической финансовой помощи, срок действия которой истек в конце 2023 года.

На саммите лидеров стран ЕС Венгрия заблокировала решение выделить Украине 50 млрд. евро на 2024-2027 годы.

На фоне этого в Европарламенте инициировали сбор подписей под петицией, чтобы лишить Будапешт права голоса в Совете ЕС, и необходимое количество подписей уже было собрано. Как утверждает Bloomberg, между тем правительство блока готово к радикальным действиям, если премьер Венгрии продолжит блокировать пакет помощи Украине.

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