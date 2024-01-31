Цього року Україна отримає допомогу від ЄС на суму 21 мільярд євро. Йдеться про надання зброї, боєприпасів та іншого обладнання.

Боррель анонсував рекордну військову допомогу Україні від ЄС

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції у Брюсселі.

Крім того, він наголосив, що нарощування виробничої спроможності європейської оборонної індустрії дозволить Європі передати Україні більше мільйона боєприпасів до кінця року.

Дипломат додав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз та країни-члени разом загалом передали військове обладнання, зброю та боєприпаси на 28 мільярдів євро.

Що відомо про 50 млрд євро для України від ЄС

У червні 2023 року Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року. Він має замінити поточну підтримку Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги, термін дії якої закінчився наприкінці 2023 року.

На саміті лідерів країн ЄС Угорщина заблокувала рішення виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

На тлі цього у Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Будапешт права голосу в Раді ЄС, і необхідну кількість підписів уже було зібрано. Як стверджує Bloomberg, тим часом уряд блоку готовий до радикальних дій, якщо прем'єр Угорщини продовжить блокувати пакет допомоги Україні.