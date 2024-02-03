Євросоюз створить військовий фонд допомоги Україні — Боррель

Європейський Союз може вже найближчими днями створити військовий фонд допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру. Це питання сьогодні обговорювали на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

ЄС створить фонд військової допомоги Україні

Міністри закордонних справ ЄС домовляються про створення військового фонду допомоги Україні.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками зустрічі.

🔴 Follow live: HR/VP @JosepBorrellF press conference following today's informal meeting of EU Foreign Affairs Ministers #Gymnich https://t.co/Jll6cmgc1H — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) February 3, 2024

Сьогодні відбулася змістовна дискусія щодо військової допомоги для України. Ми обговорили ситуацію на полі бою, ситуацію з військовими поставками, створення фонду допомоги для України, який, сподіваюся, буде погоджений протягом наступних днів в межах Європейського фонду миру, – заявив дипломат. Поширити

Боррель додав, що ЄС зберігає тверду позицію щодо підтримки України.

Україна потребує більшої та швидшої підтримки. Ця допомога має надійти зараз. Перемога України є критично важливою не лише для України, а й для миру й стабільності в Європі, – наголосив він. Поширити

Фонд військової допомоги Україні: що відомо

Створення фонду військової підтримки України – ідея Борреля. Він запропонував ЄС створити його в рамках вже існуючого Європейського фонду миру в обсязі 20 млрд євро на наступні чотири роки.

Кошти з цього фонду будуть витрачатися на постачання Україні військової техніки й озброєння, а також для посилення європейської оборонної промисловості.

На саміті ЄС у четвер, 1 лютого, Боррель закликав європейських лідерів якомога швидше погодити створення військового фонду, однак це питання не було розглянуте, оскільки на порядку денному була програма підтримки на 50 млрд євро.