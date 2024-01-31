Військово-морська місія Європейського союзу для захисту комерційного судноплавства в Червоному морі від атак єменських хуситів буде запущена, як очікується, 19 лютого.
Боррель анонсував початок військово-морської місії ЄС у Червоному морі
Ця місія матиме назву Aspides.
Глава європейської дипломатії розповів після неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС в Брюсселі, що морська безпека в Червоному морі "значно погіршилася" за останні тижні. Тож блок просуває роботу нової морської операції, щоб "діяти в суто оборонному режимі для захисту торгових суден".
Також зазначається, що в бельгійській столиці міністри закордонних справ держав-членів ЄС мають схвалити план щодо проведення такої місії.
Місія ЄС із захисту судноплавства у Червоному морі
Раніше, 22 січня, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що країни блоку досягли принципової політичної угоди про початок військової операції із забезпечення безпеки торговельного судноплавства в Червоному морі.
Передбачається, що вона має покласти край атакам хуситів з Ємену на комерційні кораблі.
Зазначимо, що Червоне море є дуже важливим торговим шляхом, через який проходить приблизно 12% світової торгівлі, включаючи 30% світового контейнерного руху.
Атаки з боку хуситів у Ємені змусили деякі великі судноплавні компанії уникати цього регіону на користь довших і, отже, дорожчих маршрутів, що призвело до затримок доставки та вже змусило деякі заводи в Європі тимчасово зупинити виробництво.
За планами, місія ЄС передбачатиме розгортання європейських військових кораблів і повітряних систем раннього попередження для захисту вантажних суден у регіоні.
Станом на зараз лише п'ять держав-членів ЄС публічно заявили про участь у даній місії, це: Бельгія, Франція, Німеччина, Греція, Італія.
Раніше повідомлялося, що Німеччина відправить фрегат "Гессен" до Червоного моря в рамках місії ЄС проти хуситів.
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