Єменські хусити атакували танкер із російською нафтою — Bloomberg

Ввечері 26 січня єменські хусити завдали ракетного удару по танкеру торгового гіганта Trafigura Group, який перевозив російську нафту у Чероному морі.

Хусити вдарили по нафтовому танкеру

Повідомляється, що на борту танкера виникла пожежа, туди вирушили військові для надання допомоги.

Ми залишаємося на зв’язку з судном і уважно стежимо за ситуацією. Військові кораблі в регіоні йдуть для надання допомоги, — сказав представник Trafigura. Поширити

Атака сталася в Аденській затоці після переходу через Червоне море.

За даними Bloomberg, cудно перевозить нафту російського походження — продукт, який використовується для виготовлення пластику та бензину — придбаний за нижчою ціновою межею, ніж встановленою країнами Великої сімки.

Видання пише, що атака швидше за все занепокоїть Росію. Величезні обсяги російської нафти зараз проходять через південне Червоне море, щоб дістатися до азіатських покупців.

Представник хуситів раніше заявив російській газеті «Известия», що російські та китайські кораблі, які пропливають Червоним морем, будуть у безпеці.

Атаки хуситів у Червоному морі

Цей інцидент також свідчить про те, що США та їхні союзники ще недостатньо знизили військовий потенціал хуситів через два тижні після першого з кількох авіаударів по ракетах та радарах хуситів в Ємені.

Минулими вихідними заступник радника США з національної безпеки Джон Файнер заявив, що військові дії для стримування хуситів та інших груп, які підтримує Іран, займуть час.

Після спільних авіаударів США та Великої Британії по хуситам на початку січня танкерний рух у регіоні скоротився, але деякі країни-експортери нафти, включаючи Саудівську Аравію, продовжують використовувати цей водний шлях.

Нагадаємо, що невдовзі після початку війни у Газі у жовтні 2023 року хусити почали завдавати ракетних та безпілотних ударів по цивільних суднах у Червоному морі. Більшість атак була перехоплена завдяки США та Ізраїлю.