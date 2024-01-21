Адміністрація Байдена планує тривалі військові дії проти єменських хуситів — WP

Представники Білого дому описали свою стратегію в Ємені як спробу підірвати військовий потенціал хуситів, щоб обмежити їхню здатність здійснювати напади на судна в Червоному морі та Аденській затоці. Або забезпечити достатній стримувальний чинник, щоб судноплавні компанії відновили відправку суден водними шляхами регіону.

Військова кампанія США проти хуситів затягується

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти єменських хуситів після того, як 10 днів ударів не змогли зупинити напади угруповання на іноземні судна в Червоному морі.

Про це повідомляє The Washington Post.

За даними видання, Білий дім зібрав високопоставлених чиновників, щоб обговорити варіанти подальших дій адміністрації у відповідь на дії підтримуваного Іраном руху.

Хусити розглядають свою кампанію, що включає понад 30 ракетних і безпілотних атак на комерційні та морські судна з листопада, як засіб тиску на Ізраїль.

Відповідь США, що швидко розширюється, також ризикує втягнути Байдена в ще одну нестабільну кампанію в регіоні, який уже не раз підводив американських військових, що може підірвати його спробу переорієнтувати зовнішню політику США на Росію і Китай, – пише видання Поширити

Представники адміністрації, які говорили на умовах анонімності, описали свою стратегію в Ємені як спробу підірвати високопоставлений військовий потенціал хуситів, щоб обмежити їхню здатність здійснювати напади на судна в Червоному морі та Аденській затоці або, щонайменше, забезпечити достатній стримувальний чинник, щоб судноплавні компанії, які уникають ризику, відновили відправку суден водними шляхами регіону.

Ми чітко уявляємо собі, хто такі хусити, і який їхній світогляд. Тому ми не впевнені, що вони негайно припинять свої дії, але ми, безумовно, намагаємося послабити та знищити їхній потенціал, – сказав високопоставлений американський чиновник про угруповання, яке адміністрація Байдена цього тижня занесла до списку терористичних організацій. Поширити

Атаки хуситів у Червоному морі: що відомо

У листопаді 2023 року єменські хусити почали атакувати судна біля узбережжя Ємену. Це сталося після 7 жовтня – початку нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль і початку військових дії у Газі.

Такі дії хуситів почали впливати на світову торгівлю, оскільки повз узбережжя Ємену проходить важливий торговий шлях.

Британія та США у відповідь ударили ракетами по об'єктах хуситів у Ємені. Лондон і Вашингтон також наголосили, що якщо бойовики продовжать атаки, то удари продовжаться.