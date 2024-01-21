Администрация Байдена планирует длительные военные действия против йеменских хуситов — WP

Представители Белого дома описали свою стратегию в Йемене как попытку подорвать военный потенциал хуситов, чтобы ограничить их способность совершать нападения на суда в Красном море и Аденском заливе. Или обеспечить достаточный сдерживающий фактор, чтобы судоходные компании возобновили отправку судов по водным путям региона.

Военная кампания США против хуситов затягивается

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы продолжительной военной кампании против йеменских хуситов после того, как 10 дней ударов не смогли остановить нападения группировки на иностранные суда в Красном море.

Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, Белый дом собрал высокопоставленных чиновников, чтобы обсудить варианты дальнейших действий администрации в ответ на действия поддерживаемого Ираном движения.

Хуситы рассматривают свою кампанию, включающую более 30 ракетных и беспилотных атак на коммерческие и морские суда с ноября, как средство давления на Израиль.

Быстро расширяющийся ответ США также рискует вовлечь Байдена в еще одну нестабильную кампанию в регионе, который уже не раз подводил американских военных, что может подорвать его попытку переориентировать внешнюю политику США на Россию и Китай, – пишет издание. Поделиться

Представители администрации, говорившие на условиях анонимности, описали свою стратегию в Йемене как попытку подорвать военный потенциал хуситов, чтобы те не нападали на суда в Красном море и Аденском заливе или, по меньшей мере, обеспечить судоходным компаниям безопасное возобновление прохода судов по водным путям региона.

Мы четко представляем себе, кто такие хусти, и каково их мировоззрение. Поэтому мы не уверены, что они немедленно прекратят свои действия, но мы, безусловно, пытаемся ослабить и уничтожить их потенциал, – сказал высокопоставленный американский чиновник о группировках, которые администрация Байдена на этой неделе занесла в список террористических организаций. Поделиться

Атаки хуситов в Красном море: что известно

В ноябре 2023 года йеменские хуситы начали атаковать суда у побережья Йемена. Это произошло после 7 октября – начала нападения боевиков ХАМАС на Израиль и начала военных действий в Газе.

Такие действия хуситов начали оказывать влияние на мировую торговлю, поскольку мимо побережья Йемена проходит важный торговый путь.

Британия и США в ответ ударили ракетами по объектам хуситов в Йемене. Лондон и Вашингтон также подчеркнули, что если боевики продолжат атаки, то удары продолжатся.