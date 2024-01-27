Йеменские хуситы атаковали танкер с российской нефтью — Bloomberg

Вечером 26 января йеменские хуситы нанесли ракетный удар по танкеру торгового гиганта Trafigura Group, который перевозил российскую нефть в Череном море.

Хуситы ударили по нефтяному танкеру

Сообщается, что на борту танкера возник пожар, туда отправились военные для оказания помощи.

Мы остаемся на связи с судном и внимательно следим за ситуацией. Военные корабли в регионе идут для оказания помощи, — сказал представитель Trafigura. Поделиться

Атака произошла в Аденском заливе после перехода через Красное море.

По данным Bloomberg, cудно перевозит нефть российского происхождения — продукт, используемый для изготовления пластика и бензина, приобретен за более низким ценовым пределом, чем установленный странами Большой семерки.

Издание пишет, что атака скорее всего обеспокоит Россию. Огромные объемы российской нефти сейчас проходят через южное Красное море, чтобы добраться до азиатских покупателей.

Представитель хуситов ранее заявил российской газете «Известия», что российские и китайские корабли, проплывающие по Красному морю, будут в безопасности.

Атаки хуситов в Красном море

Этот инцидент также свидетельствует о том, что США и их союзники недостаточно снизили военный потенциал хуситов через две недели после первого из нескольких авиаударов по ракетам и радарам хуситов в Йемене.

В минувшие выходные заместитель советника США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что военные действия для сдерживания хуситов и других групп, поддерживаемых Ираном, займут время.

После совместных авиаударов США и Великобритании по хуситам в начале января танкерное движение в регионе сократилось, но некоторые страны-экспортеры нефти, включая Саудовскую Аравию, продолжают использовать этот водный путь.

Напомним, что вскоре после начала войны в Газе в октябре 2023 года хуситы начали наносить ракетные и беспилотные удары по гражданским судам в Красном море. Большинство атак было перехвачено благодаря США и Израилю.