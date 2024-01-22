Страны Европейского союза достигли принципиального политического соглашения о начале военной операции по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море.
Страны ЕС договорились о военной операции против хуситов в Красном море
По его словам, в идеале миссия должна начаться в феврале и положить конец атакам хуситов из Йемена.
Согласно текущим планам, миссия ЕС будет предусматривать развертывание европейских военных кораблей и воздушных систем раннего предупреждения для защиты грузовых судов в регионе.
Однако участие в атаках США на позиции хуситов в Йемене не планируется.
Удар по Йемену
В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене. В операции были задействованы самолеты и корабли. Целями ударов стали центры хранения оружия и базы обучения хуситам. В результате одного из ударов возник пожар, видео которого появилось в сети.
После этого Вашингтон и Лондон нанесли еще несколько ударов по объектам хуситов.
Кроме того, Германия отправит фрегат "Гессен" к Красному морю в рамках миссии ЕС против хуситов.
Кроме того, Бельгия предоставит фрегат Louise-Marie для участия в европейской оборонной операции в Красном море.
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