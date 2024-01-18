США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

США нанесли новый удар по объектам хуситов в Йемене на фоне постоянных нападений группировки на международные суда в этом регионе.

Что известно о новом ударе США

США нанесли удар после того, как в среду беспилотник с контролируемой хуситами территории Йемена в Аденском заливе попал в судно Genco Picardy.

At approximately 8:30 pm (Sanaa time) Jan. 17, an assessed one-way attack UAS was launched from Houthi controlled areas in Yemen and struck M/V Genco Picardy in the Gulf of Aden. M/V Genco Picardy is a Marshall Islands flagged, U.S. owned and operated bulk carrier ship.



There… pic.twitter.com/kAXPaCqYxV — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 17, 2024

Genco Picardy — сухогруз под флагом Маршалловых островов, принадлежащий и эксплуатируемый США.

В результате этого инцидента никто не пострадал. Сухогруз остается пригодным к плаванию, хотя и получил определенные повреждения.

Около 3:45 Центральное командование ВС США подтвердило удары по ракетным установкам хуситов в Йемене.

Что известно о хуситах и их атаках

Группировка хуситов управляет большей частью запада Йемена и контролирует побережье Красного моря.

Вскоре после начала войны в Газе в октябре 2023 года хуситы начали наносить ракетные и беспилотные удары по гражданским судам в Красном море.

19 ноября хуситы с помощью вертолета захватили автовоз Galaxy Leader, зафрахтованный японской компанией, связанной с израильским бизнесменом, и угнали экипаж.

18 декабря США объявили о начале операции Prosperity Guardian (Страж процветания) в ответ на атаки хуситов. До 31 декабря вертолеты США обстреляли группу лодок с боевиками, пытавшимися подняться на борт контейнеровоза.

9 января военные корабли США и Великобритании сбили 21 беспилотник и ракету, выпущенную хуситами.

Хуситов поддерживает Иран, поскольку ХАМАС поддерживает в войне в Газе.