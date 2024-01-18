США завдали нових ударів по хуситах в Ємені
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США завдали нових ударів по хуситах в Ємені

U.S. Central Command
США
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США завдали нового удару по об'єктах хуситів в Ємені на тлі постійних нападів угруповання на міжнародні судна в цьому регіоні.

Що відомо про новий удар США

США нанесли удар після того, як в середу безпілотник з контрольованої хуситами території Ємену в Аденській затоці влучив в судно Genco Picardy. 

Genco Picardy — суховантаж під прапором Маршаллових островів, що належить і експлуатується США.

Внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав. Суховантаж залишається придатним до плавання, хоча і зазнав певних пошкоджень.

Близько 3.45 Центральне командування ЗС США підтвердило удари по ракетних установках хуситів в Ємені.

Що відомо про хуситів та їхні атаки

Угрупування хуситів управляє більшою частиною заходу Ємену та контролює узбережжя Червоного моря.

Невдовзі після початку війни у Газі у жовтні 2023 року хусити почали завдавати ракетних та безпілотних ударів по цивільних суднах у Червоному морі.

19 листопада хусити за допомогою гелікоптера захопили автовоз Galaxy Leader, зафрахтований японською компанією, пов'язаною з ізраїльським бізнесменом, та викрали екіпаж.

18 грудня США оголосили про початок операції Prosperity Guardian (Страж процвітання) у відповідь на атаки хуситів. До 31 грудня вертольоти США обстріляли групу човнів з бойовиками, які намагалися піднятися на борт контейнеровоза.

9 січня військові кораблі США та Великої Британії збили 21 безпілотник і ракету, випущену хуситами.

Хуситів підтримує Іран, оскільки підтримує ХАМАС у війні в Газі.

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