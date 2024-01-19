США снова нанесли удары по ракетным установкам йеменских хуситов

Сегодня утром американские силы нанесли три успешных удара с целью самообороны по целям хуситов в Йемене. Это четвертая превентивная акция, которую американские военные применяют только за последнюю неделю против ракетных установок хуситов, развернутых для атаки.

США ударили по противокорабельным установкам хуситов

Соединенные Штаты совершили три успешных удара по противокорабельным установкам хуситов с целью недопущения обстрела боевиками мирных судов и кораблей охраны в Красном море.

Об этом сообщил в пятницу в Вашингтоне координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Сегодня утром американские силы нанесли три успешных удара с целью самообороны по целям хуситов в Йемене. Это четвертая превентивная акция, которую американские военные предпринимают только за последнюю неделю против ракетных установок хуситов, развернутых для атаки, – отметил представитель Белого дома. Поделиться

Он уточнил, что были поражены противокорабельные ракеты боевиков в Йемене.

Хочу еще раз подчеркнуть, что это делалось в целях самозащиты, но это также помогло сделать международные воды более безопасными как для кораблей ВМС, так и для торговых судов, – отметил Кирби. Поделиться

Что известно о новом ударе США

США нанесли удар после того, как в среду беспилотник с контролируемой хуситами территории Йемена в Аденском заливе попал в судно Genco Picardy.

Genco Picardy – сухогруз под флагом Маршалловых островов, принадлежащий и эксплуатируемый США.

В результате этого инцидента никто не пострадал. Сухогруз остается пригодным к плаванию, хотя и получил определенные повреждения.

Около 3:45 Центральное командование ВС США подтвердило удары по ракетным установкам хуситов в Йемене.