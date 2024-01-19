США знову завдали ударів по ракетних установках єменських хуситів
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Світ
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США знову завдали ударів по ракетних установках єменських хуситів

Ракети
Джерело:  Укрінформ

Сьогодні вранці американські сили завдали три успішні удари з метою самооборони по цілях хуситів у Ємені. Це четверта превентивна акція, яку американські військові вживають лише за останній тиждень проти ракетних установок хуситів, розгорнутих для атаки

США вдарили по протикорабельним установкам хуситів

Сполучені Штати здійснили три успішні удари по протикорабельних установках хуситів з метою недопущення обстрілу бойовиками мирних суден та кораблів охорони в Червоному морі.

Про це повідомив у п’ятницю в Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Сьогодні вранці американські сили завдали три успішні удари з метою самооборони по цілях хуситів у Ємені. Це четверта превентивна акція, яку американські військові вживають лише за останній тиждень проти ракетних установок хуситів, розгорнутих для атаки, – зауважив представник Білого дому.

Він уточнив, що були вражені протикорабельні ракети бойовиків у Ємені.

Хочу ще раз підкреслити, що це робилося з метою самозахисту, але це також допомогло зробити міжнародні води безпечнішими як для кораблів ВМС, так і для торгових суден, – зазначив Кірбі.

Що відомо про новий удар США

США нанесли удар після того, як в середу безпілотник з контрольованої хуситами території Ємену в Аденській затоці влучив в судно Genco Picardy. 

Genco Picardy – суховантаж під прапором Маршаллових островів, що належить і експлуатується США.

Внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав. Суховантаж залишається придатним до плавання, хоча і зазнав певних пошкоджень.

Близько 3.45 Центральне командування ЗС США підтвердило удари по ракетних установках хуситів в Ємені.

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