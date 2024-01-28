Британський есмінець відбив атаку єменських хуситів у Червоному морі

Корабель Королівського флоту Сполученого Королівства HMS Diamond випустив по хуситському безпілотнику ракети Sea Viper. Це був черговий напад бойовиків на есмінці Великобританії та США.

Британці відбили напад хуситів на свій есмінець

У Червоному морі безпілотник хуситів атакував британський військовий корабель.

Про це повідомляє The Sun.

Есмінець Королівського флоту Сполученого Королівства HMS Diamond був змушений захищатися ракетами Sea Viper, оскільки бойовики продовжували свою безперервну кампанію атак.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що вони "успішно відбило" атаку безпілотників хуситів, випущених по кораблю HMS Diamond.

Військовий корабель використовував свої ракети Sea Viper, щоб знищити загрозу з боку повстанців у зіткненні. Цьому кораблю вже доводилося протистояти хуситам, які продовжують свою агресивну кампанію на одному з найжвавіших морських шляхів у світі.

Учора корабель HMS Diamond успішно відбив атаку безпілотника, розпочату підтримуваними Іраном хуситами в Червоному морі. Розгорнувши свій ракетний комплекс Sea Viper, Diamond знищив націлений на нього безпілотник, при цьому Diamond і його екіпаж не постраждали, – заявили в Міноборони Британії. Поширити

Єменські хусити нападають на суда у Червоному морі: що відомо

З листопада минулого року в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем.

У січні 2024 року терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

На початку січня США та Великобританія завдали потужних ударів по цілям, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.