Британский эсминец отразил атаку йеменских хуситов в Красном море

Корабль Королевского флота Соединенного Королевства HMS Diamond выпустил по хуситскому беспилотнику ракеты Sea Viper. Это было очередное нападение боевиков на эсминцы Великобритании и США.

Британцы отбили нападение хуситов на свой эсминец

В Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль.

Об этом сообщает The Sun.

Эсминец Королевского флота Соединенного Королевства HMS Diamond вынужден был защищаться ракетами Sea Viper, поскольку боевики продолжали свою непрерывную кампанию атак.

Министерство обороны Великобритании заявило, что они "успешно отразили" атаку беспилотников хуситов, выпущенных по кораблю HMS Diamond.

Военный корабль использовал свои ракеты Sea Viper, чтобы уничтожить угрозу от боевиков в столкновении. Этому кораблю уже приходилось противостоять хуситам, продолжающим свою агрессивную кампанию на одном из самых оживленных морских путей в мире.

Вчера корабль HMS Diamond успешно отразил атаку беспилотника, начатую поддерживаемыми Ираном хуситами в Красном море. Развернув свой ракетный комплекс Sea Viper, Diamond уничтожил нацеленный на него беспилотник, при этом Diamond и его экипаж не пострадали, – заявили в Минобороны Британии. Поделиться

Йеменские хуситы нападают на суда в Красном море: что известно

С ноября прошлого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем.

В январе 2024 года террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.

В начале января США и Великобритания нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это стало ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.