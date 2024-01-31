Военно-морская миссия Европейского союза по защите коммерческого судоходства в Красном море от атак йеменских хуситов будет запущена, как ожидается, 19 февраля.
Боррель анонсировал начало военно-морской миссии ЕС в Красном море
Эта миссия будет называться Aspides.
Глава европейской дипломатии рассказал после неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Брюсселе, что морская безопасность в Красном море "значительно ухудшилась" за последние недели. Так что блок продвигает работу новой морской операции, чтобы "действовать в чисто оборонном режиме для защиты торговых судов".
Также отмечается, что в бельгийской столице министры иностранных дел государств-членов ЕС должны одобрить план проведения такой миссии.
Миссия ЕС по защите судоходства в Красном море
Ранее, 22 января, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что страны блока достигли принципиального политического соглашения о начале военной операции по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море.
Предполагается, что она должна положить конец атакам хуситов из Йемена на коммерческие корабли.
Отметим, что Красное море является очень важным торговым путем, через который проходит около 12% мировой торговли, включая 30% мирового контейнерного движения.
Атаки со стороны хуситов в Йемене заставили некоторые крупные судоходные компании избегать этого региона в пользу более длинных и, следовательно, более дорогих маршрутов, что привело к задержкам доставки и заставило некоторые заводы в Европе временно остановить производство.
По планам миссия ЕС будет предусматривать развертывание европейских военных кораблей и воздушных систем раннего предупреждения для защиты грузовых судов в регионе.
Сейчас только пять государств-членов ЕС публично заявили об участии в данной миссии, это: Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия.
Ранее сообщалось, что Германия отправит фрегат "Гессен" в Красное море в рамках миссии ЕС против хуситов.
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