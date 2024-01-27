Танкер компании "Trafigura", по утверждению представителей компании перевозивший нефть российского происхождения, был атакован хуситами в Красном море.

Атакованный хуситами танкер перевозил российскую нефть.

Танкер был атакован ракетой на выходе из Красного моря, что явилось самой большой атакой со стороны хуситов за все время.

Ответственность за удар по Marlin Luanda взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Судно перевозило нефть российского происхождения — продукт, используемый для производства пластмасс и бензина — приобретенную по цене ниже верхней границы, установленной странами "Большой семерки", о чем сообщил представитель компании "Trafigura".

Согласно данным аналитической компании Kpler, судно забрало свой груз российского происхождения путем так называемой передачи с судна на судно на участке акватории Лаконского залива на юге Греции.

Этот район играет ключевую роль в поставках российской нефти на мировой рынок, а также в обработке поставок, не превышающих верхний предел цены, что также способствует более теневой торговле.

Тот факт, что этим путем пользуется такой гигант рынка, как Trafigura, красноречиво говорит о том, что мировые компании готовы использовать непрозрачные методы для экспорта российских энергоресурсов.

Для России инцидент также не должен быть приятным, ведь именно из-за красного моря происходит "черный" экспорт российских энергоресурсов к покупателям в Азии.