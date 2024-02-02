Боррель озвучив терміни отримання Україною артснарядів від ЄС

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель нагадав, що ще у березні 2023 році ЄС пообіцяв передати Україні мільйон артилерійських снарядів протягом одного року. Згідно з отриманими даними, вже до березня 2024 року Україна отримає 524 тис снарядів.

Боррель анонсував кількість снарядів, які отримає Україна від ЄС до березня

Україна отримає половину від обіцяного Європейським Союзом мільйона артилерійських снарядів вже до березня 2024 року.

Боррель заявив, що до березня Україна отримає 52% від поставленої цілі і водночас звернув увагу, що не всі країни-члени вже надіслали свій внесок.

Ми знаємо, що на передовій йде запекла битва, що нашим українським друзям терміново потрібно більше боєприпасів і що ми далеко від мети. Проте ми також з самого початку знали, що мета, поставлена ​​минулого року, була дуже амбітною, – заявив Боррель. Поширити

Він нагадав про дефіцит боєприпасів у світі та проблеми в ланцюжку постачання. А також те, що для нових інвестицій необхідно більше часу, тому це одна з причин затримки.

Європейське оборонне агентство (ЄОА ) підписало 60 рамкових контрактів з європейськими виробниками для спільної закупівлі боєприпасів калібру 155 мм.

Я передав чітке повідомлення державам-членам, що нам потрібно робити більше і швидше. У нас ще є вільні потужності на 1,5 мільярда євро, які ми можемо освоїти, і я закликав країни-члени ЄС розміщувати більше замовлень, – підкреслив він. Поширити

Снаряди для України: що відомо

У березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, мова йшла про сім країн.

Але вже в листопаді ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план повинні виконати до березня 2024 року.

При цьому наприкінці листопада єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон, наводячи статистичні дані, заявляв, що до весни 2024 року виробничий потенціал оборонних підприємств у ЄС складе більше мільйона артилерійських снарядів. Але для передачі боєприпасів Україні потрібне відповідне рішення, якого поки що немає.