Боррель озвучил сроки получения Украиной артснарядов от ЕС
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Боррель озвучил сроки получения Украиной артснарядов от ЕС

The Diplomatic Service of the EU
Боррель
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель напомнил, что еще в марте 2023 года ЕС пообещал передать Украине миллион артиллерийских снарядов в течение одного года. Согласно полученным данным, уже к марту 2024 года Украина получит 524 тыс снарядов.

Боррель анонсировал количество снарядов, которые получит Украина от ЕС до марта

Украина получит половину от обещанного Европейским Союзом миллиона артиллерийских снарядов уже к марту 2024 года.

Боррель заявил , что к марту Украина получит 52% от поставленной цели и в то же время обратил внимание, что не все страны-члены уже прислали свой вклад.

Мы знаем, что на передовой идет ожесточенная битва, что нашим украинским друзьям срочно нужно больше боеприпасов и что мы вдали от цели. Однако мы также с самого начала знали, что цель, поставленная в прошлом году, была очень амбициозной, – заявил Боррель.

Он напомнил о дефиците боеприпасов в мире и проблемах в цепочке поставок. А также то, что для новых инвестиций нужно больше времени, поэтому это одна из причин задержки.

Европейское оборонное агентство (ЕОА ) подписало 60 рамочных контрактов с европейскими производителями для совместной закупки боеприпасов калибра 155 мм.

Я передал четкое сообщение государствам-членам, что нам нужно делать больше и быстрее. У нас еще есть свободные мощности на 1,5 млрд евро, которые мы можем освоить, и я призвал страны-члены ЕС размещать больше заказов, – подчеркнул он.

Снаряды для Украины: что известно

В марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. В частности, речь шла о семи странах.

Но уже в ноябре ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должен быть выполнен до марта 2024 года.

При этом в конце ноября еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон, приводя статистические данные, заявлял, что к весне 2024 года производственный потенциал оборонных предприятий в ЕС составит более миллиона артиллерийских снарядов. Но для передачи боеприпасов Украине нужно соответствующее решение, которого пока нет.

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