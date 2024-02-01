Зеленский впервые отреагировал на судьбоносное решение ЕС касательно Украины

1 февраля глава государства Владимир Зеленский официально прокомментировал решение лидеров Евросоюза о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.
Украина получит 50 млрд евро от ЕС - реакция Зеленского
По словам украинского президента, он искренне благодарен Шарлю Мишелю и другим лидерам государств-членов ЕС за создание финансового инструмента для Украины Ukraine Facility в объеме до 50 млрд евро на 2024-2027 годы.
Владимир Зеленский обратил внимание на то, что решение было принято единогласно – всеми 27 лидерами и что это очень важно.
По мнению Владимира Зеленского, продолжение финансовой поддержки официального Брюсселя для Украины укрепит долгосрочную экономическую и финансовую стабильность Украины, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию.
ЕС смог принять выделение 50 млрд евро для Украины, несмотря на сопротивление Венгрии
1 февраля официально стало известно, что руководство Евросоюза смогло преодолеть долговременное вето команды Виктора Орбана и достигло договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.
Что важно понимать, это решение удалось добиться после того, как небольшая группа лидеров ЕС убедила главу Венгрии отменить свое вето на пакет финансирования.
По словам журналистов, официально пока неизвестны детали согласованного в Евросоюзе соглашения.
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