Україна отримає 50 млрд євро від ЄС — реакція Зеленського

За словами українського президента, він щиро вдячний Шарлю Мішелю та іншим лідерам держав-членів ЄС за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility обсягом до 50 млрд євро на 2024–2027 роки.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що рішення було ухвалене одностайно — всіма 27 лідерами і що це дуже важливо.

Це вкотре доводить потужну єдність Євросоюзу, — наголосив український лідер. Поширити

На переконання Володимира Зеленського, продовження фінансової підтримки офіційного Брюсселя для України зміцнить довгострокову економічну та фінансову стабільність України, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію.

Вдячний @CharlesMichel і лідерам держав – членів ЄС за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility обсягом до 50 млрд євро на 2024–2027 роки.



Дуже важливо, що рішення було ухвалене всіма 27 лідерами. Це вкотре доводить потужну єдність Євросоюзу.



Продовження… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2024

ЄС зміг ухвалити виділення 50 млрд євро для України, попри опір Угорщини

1 лютого офіційно стало відомо, що керівництво Євросоюзу змогло подолати довготривале вето команди Віктора Орбана і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Це забезпечує стабільне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що стоїть на кону, — наголосив Шарль Мішель. Поширити

Що важливо розуміти, це рішення вдалося досягти після того, як невелика група лідерів ЄС переконала главу Угорщини скасувати своє вето на пакет фінансування.

За словами журналістів, офіційно наразі невідомі деталі узгодженої в Євросоюзі угоди.