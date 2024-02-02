Чехия предлагает ЕС вариант ускорить предоставление Украине миллиона боеприпасов

В Чехии, учитывая, что ЕС еще раз не успевает выполнить собственное обещание и предоставить вовремя Украине 1 млн артиллерийских снарядов, предложили купить их за пределами Европы.

Что известно о рекомендации Чехии по ускорению предоставления миллиона боеприпасов Украине

По информации журналистов издания со ссылкой на дипломатов, близких к переговорам, власти Чехии требуют, чтобы остаток в 450 тыс. боеприпасов, который ЕС должен предоставить Украине, был закуплен за пределами еврозоны.

В частности, поставщиками могут быть Южная Корея, Турция, ЮАР.

По словам одного из дипломатов, цифра в 450 тыс. была озвучена на неофициальной встрече глав Минобороны стран ЕС в Брюсселе.

По словам другого, предложение купить снаряды вне ЕС озвучил чешский премьер Петр Фиала на саммите лидеров ЕС

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель особо отметил Корею как страну, которую могут привлечь для поставок дополнительных снарядов.

Что известно об условиях и сроках получения 50 млрд. евро помощи от ЕС

По словам главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, получение 50 млрд евро от ЕС в рамках четырехлетней программы Ukraine Facility предусматривает проведение ряда реформ.

Шуляк отметила, что одной из самых больших потребностей, на которые будут идти выделенные ЕС деньги, будет восстановление разрушенного преступной армией РФ жилищного фонда.

Она также отметила, что для обеспечения украинцев, нуждающихся в этом, жилье, необходимо будет создать комплексную законодательную и нормативно-правовую базу через закон Украины "Об основных принципах жилищной политики", подготовить Национальную жилищную стратегию и провести соответствующие реформы для построения пригодных для использования систем социального и доступного жилья.

Шуляк также отметила, что сфера строительства жилья и купли-продажи недвижимости в Украине до развязанной Россией преступной войны обеспечивала 6,7% ВВП страны и создавала спрос на совокупные товары и услуги.

Другой чрезвычайно важный пункт выполнения условий Ukraine Facility - дальнейшая цифровизация, поэтому цифровое развитие украинских территорий сегодня является одним из приоритетов государственной региональной политики и политики восстановления, а также градостроительной политики.

Украина уже добилась значительных результатов в цифровой трансформации. Но мы будем двигаться в этом направлении и дальше, поскольку оцифровка является мощным инструментом для построения прозрачного государства. В частности, речь идет о реформе в области цифровизации публичных услуг. Для нее потребуется принятие плана мер по цифровизации государственных услуг на 2024-2025 годы, - отмечает нардеп. Поделиться

служащих и эффективность их работы путем модернизации системы управления персоналом с использованием цифровых технологий.

Впрочем, она отметила, что финансовая помощь ЕС потребует от Украины и других сверхважных трансформаций.

В частности, речь идет об усилении реформы децентрализации, поскольку именно органы местного самоуправления должны играть важную роль в вопросах восстановления и восстановления, ведь только они знают все потребности, возможности, ресурсы, которые есть на местах и которые нужно улучшить.