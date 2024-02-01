В ЕС назвали сроки решения относительно Фонда помощи Украине
Категория
Политика
Дата публикации

В ЕС назвали сроки решения относительно Фонда помощи Украине

Евросовет
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Источник:  Совет Европы

Руководители стран-членов ЕС ожидают еще до начала марта этого года одобрения вопроса о создании Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира.

Что известно о сроках решения по Фонду помощи Украине

Соответствующие планы содержатся в выводах лидеров ЕС по результатам специального заседания Евросовета в Брюсселе.

Европейский Совет подтверждает настроенность Евросоюза и его стран-членов продолжать оказывать своевременную, предполагаемую и стабильную военную поддержку Украине, в частности через Европейский фонд мира и Миссию ЕС по оказанию военной помощи Украине, а также через прямую двустороннюю помощь от стран-членов в соответствии с потребностями Украины – говорится в документе.

Подчеркивается, что лидеры ЕС рассмотрели работу представителей Евросовета по военной поддержке Украины в рамках Европейского фонда мира.

Что еще предлагают в Совете ЕС

Отмечается, что Совету ЕС было поручено окончательно одобрить вопрос создания Спецфонда помощи Украине до начала марта этого года в соответствии с внесением изменений в решение Совета ЕС от 22 марта 2021 года, которое касается создания Европейского фонда мира.

Отмечается, что внесение изменений основывается на предложении Высокого представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля.

Среди прочего в собственном предложении Боррель предлагал положить фонд для Украины на период с 2024 по 2027 годы и ежегодно выделять из него по 5 млрд евро для закупки вооружений для украинских военных.

Также отдельно подтверждается срочная необходимость ускорить поставки обещанных артиллерийских снарядов.

Европейский Совет приветствует достигнутый прогресс и призывает страны-члены изучить все варианты по удовлетворению потребностей Украины и активизировать в этом направлении усилия, в том числе продолжать пожертвования из запасов, перенаправлять имеющиеся заказы и размещать необходимые новые заказы, что будет способствовать увеличению производственных мощностей европейской промышленности. говорится в выводах лидеров ЕС.

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