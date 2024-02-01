В ЄС назвали терміни стосовно рішення щодо Фонду допомоги Україні
Категорія
Політика
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В ЄС назвали терміни стосовно рішення щодо Фонду допомоги Україні

Єврорада
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Джерело:  Рада Європи

Керівники країн-членів ЄС очікують ще до початку березня цього року схвалення питання щодо створення Фонду допомоги Україні у рамках Європейського фонду миру. 

Що відомо про терміни рішення стосовно Фонду допомоги Україні

Зазначається, що відповідні плани містяться у висновках лідерів ЄС за результатами спеціального засідання Євроради у Брюсселі.

Європейська Рада підтверджує налаштованість Євросоюзу та його країн-членів продовжувати надавати своєчасну, передбачувану і стабільну військову підтримку Україні, зокрема через Європейський фонд миру та Місію ЄС з надання військової допомоги Україні, а також через пряму двосторонню допомогу від країн-членів у відповідності з потребами України — йдеться у документі.

Підкреслюється, що лідери ЄС розглянули роботу представників Євроради стосовно військової підтримки України у рамках Європейського фонду миру.

Що ще пропонують у Раді ЄС

Зазначається, що Раді ЄС було доручено остаточно схвалити питання щодо створення Спецфонду допомоги Україні до початку березня цього року відповідно до внесення змін у рішення Ради ЄС від 22 березня 2021 року, яке стосується створення Європейського фонду миру.

Зазначається, що внесення змін грунтується на пропозиції Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики Жозепа Борреля.

Серед іншого у власній пропозиції Боррель пропонував започаткувати фонд для України на період с 2024 по 2027 роки і щорічно виділяти з нього по 5 млрд євро для закупівлі озброєнь для українських військових.

Також окремо підтверджується термінова необхідність прискорити постачання обіцяних Україні артилерійських снарядів.

Європейська Рада вітає досягнутий прогрес і закликає країни-члени вивчити усі варіанти із задоволення потреб України та активізувати у цьому напрямку зусилля, у тому числі продовжувати пожертвування із запасів, переспрямовувати наявні замовлення та розміщувати необхідні нові замовлення, що сприятиме збільшенню виробничих потужностей європейської промисловості, — йдеться у висновках лідерів ЄС.

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