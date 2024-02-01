Керівники країн-членів ЄС очікують ще до початку березня цього року схвалення питання щодо створення Фонду допомоги Україні у рамках Європейського фонду миру.
Що відомо про терміни рішення стосовно Фонду допомоги Україні
Зазначається, що відповідні плани містяться у висновках лідерів ЄС за результатами спеціального засідання Євроради у Брюсселі.
Підкреслюється, що лідери ЄС розглянули роботу представників Євроради стосовно військової підтримки України у рамках Європейського фонду миру.
Що ще пропонують у Раді ЄС
Зазначається, що Раді ЄС було доручено остаточно схвалити питання щодо створення Спецфонду допомоги Україні до початку березня цього року відповідно до внесення змін у рішення Ради ЄС від 22 березня 2021 року, яке стосується створення Європейського фонду миру.
Зазначається, що внесення змін грунтується на пропозиції Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики Жозепа Борреля.
Серед іншого у власній пропозиції Боррель пропонував започаткувати фонд для України на період с 2024 по 2027 роки і щорічно виділяти з нього по 5 млрд євро для закупівлі озброєнь для українських військових.
Також окремо підтверджується термінова необхідність прискорити постачання обіцяних Україні артилерійських снарядів.
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