Перед початком спеціального саміту ЄС у Брюсселі канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає на досягненні угоди про фінансову допомогу Україні в 50 млрд євро.
Шольц закликав ЄС схвалити фінансову допомогу Україні у розмірі 50 млрд євро
При цьому Шольц натякнув на Угорщину, яка досі відмовлялася від цієї допомоги.
За словами канцлера, він не вірить в інші конструкції, якщо Угорщина продовжить відмовлятися від своєї згоди.
Допомога Україні
Лідери ЄС у грудні 2023 року погодилися розпочати переговори щодо вступу з Україною, але Угорщина наклала вето на надання Києву допомоги у розмірі 50 млрд євро.
Усі 27 національних лідерів блоку знову зустрінуться у Брюсселі 1 лютого, щоб спробувати домовитися про надання фінансової допомоги Києву.
Раніше Financal Times повідомляла, що ЄС підготував план економічних санкцій проти Будапешта, якщо він не погодиться з наданням підтримки Києву. Мета — завдати шкоди економіці Угорщини та змусити її зняти вето.
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