Перед началом специального саммита ЕС в Брюсселе канцлер Германии Олаф Шольц настаивает на достижении соглашения о финансовой помощи Украине в 50 млрд. евро.

Шольц призвал ЕС одобрить финансовую помощь Украине в размере 50 млрд евро

Я убежден, что сегодня речь идет о достижении решения 27, – заявил он. Поделиться

При этом Шольц намекнул на Венгрию, которая до сих пор отказывалась от этой помощи.

Если Европа видит себя как сообщество, в котором все друг за друга заступаются, а также помогают друг другу, то должно быть возможно достижение совместных решений, — заявил он. Поделиться

По словам канцлера, он не верит в другие конструкции, если Венгрия продолжит отказываться от своего согласия.

Помощь Украине

Лидеры ЕС в декабре 2023 года согласились начать переговоры по вступлению с Украиной, но Венгрия наложила вето на предоставление Киеву помощи в размере 50 млрд. евро.

Все 27 национальных лидеров блока снова встретятся в Брюсселе 1 февраля, чтобы попытаться договориться о предоставлении финансовой помощи Киеву.

Ранее Financal Times сообщала, что ЕС подготовил план экономических санкций против Будапешта, если он не согласится с поддержкой Киева. Цель – нанести вред экономике Венгрии и заставить ее снять вето.