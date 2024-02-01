Шольц призвал ЕС одобрить финансовую помощь Украине в размере 50 млрд евро
Категория
Мир
Дата публикации

Шольц призвал ЕС одобрить финансовую помощь Украине в размере 50 млрд евро

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Перед началом специального саммита ЕС в Брюсселе канцлер Германии Олаф Шольц настаивает на достижении соглашения о финансовой помощи Украине в 50 млрд. евро.

Шольц призвал ЕС одобрить финансовую помощь Украине в размере 50 млрд евро

Я убежден, что сегодня речь идет о достижении решения 27, – заявил он.

При этом Шольц намекнул на Венгрию, которая до сих пор отказывалась от этой помощи.

Если Европа видит себя как сообщество, в котором все друг за друга заступаются, а также помогают друг другу, то должно быть возможно достижение совместных решений, — заявил он.

По словам канцлера, он не верит в другие конструкции, если Венгрия продолжит отказываться от своего согласия.

Помощь Украине

Лидеры ЕС в декабре 2023 года согласились начать переговоры по вступлению с Украиной, но Венгрия наложила вето на предоставление Киеву помощи в размере 50 млрд. евро.

Все 27 национальных лидеров блока снова встретятся в Брюсселе 1 февраля, чтобы попытаться договориться о предоставлении финансовой помощи Киеву.

Ранее Financal Times сообщала, что ЕС подготовил план экономических санкций против Будапешта, если он не согласится с поддержкой Киева. Цель – нанести вред экономике Венгрии и заставить ее снять вето.

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