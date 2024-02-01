Лідери ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України на 50 млрд євро

В ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України

Домовились. Усі 27 лідерів домовилися про додатковий пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС. Це забезпечує стабільне, довгострокове, передбачуване фінансування для України, - написав Шарль Мішель. Поширити

Голова Євроради додав, що ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України, адже вони "знають, що стоїть на кону".

We have a deal. #Unity



All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.



This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.



EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is… — Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024

Допомога Україні

Лідери ЄС у грудні 2023 року погодилися розпочати переговори щодо вступу з Україною, але Угорщина наклала вето на надання Києву допомоги у розмірі 50 млрд євро.

Усі 27 національних лідерів блоку знову зустрінуться у Брюсселі 1 лютого, щоб спробувати домовитися про надання фінансової допомоги Києву.

Раніше Financal Times повідомляла, що ЄС підготував план економічних санкцій проти Будапешта, якщо він не погодиться з наданням підтримки Києву. Мета — завдати шкоди економіці Угорщини та змусити її зняти вето.