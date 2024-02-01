Лідери ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України на 50 млрд євро

Усі 27 лідерів країн-членів Європейського Союзу погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на €50 млрд.
В ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України
Голова Євроради додав, що ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України, адже вони "знають, що стоїть на кону".
Допомога Україні
Лідери ЄС у грудні 2023 року погодилися розпочати переговори щодо вступу з Україною, але Угорщина наклала вето на надання Києву допомоги у розмірі 50 млрд євро.
Усі 27 національних лідерів блоку знову зустрінуться у Брюсселі 1 лютого, щоб спробувати домовитися про надання фінансової допомоги Києву.
Раніше Financal Times повідомляла, що ЄС підготував план економічних санкцій проти Будапешта, якщо він не погодиться з наданням підтримки Києву. Мета — завдати шкоди економіці Угорщини та змусити її зняти вето.
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