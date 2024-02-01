Лидеры ЕС договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро

В ЕС договорились о дополнительном пакете поддержки Украины

Договорились. Все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает стабильное, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины, – написал Шарль Мишель. Поделиться

Глава Евросовета добавил, что ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины, ведь они "знают, что стоит на кону".

We have a deal. #Unity



All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.



This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.



EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is… — Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024

Помощь Украине

Лидеры ЕС в декабре 2023 года согласились начать переговоры по вступлению с Украиной, но Венгрия наложила вето на предоставление Киеву помощи в размере 50 млрд. евро.

Все 27 национальных лидеров блока снова встретятся в Брюсселе 1 февраля, чтобы попытаться договориться о предоставлении финансовой помощи Киеву.

Ранее Financal Times сообщала, что ЕС подготовил план экономических санкций против Будапешта, если он не согласится с поддержкой Киева. Цель – нанести вред экономике Венгрии и заставить ее снять вето.