Лидеры ЕС договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро
Категория
Мир
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Лидеры ЕС договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро

ЕС
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Все 27 лидеров стран-членов Европейского Союза согласовали четырехлетний пакет помощи Украине на €50 млрд.

В ЕС договорились о дополнительном пакете поддержки Украины

Договорились. Все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает стабильное, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины, – написал Шарль Мишель.

Глава Евросовета добавил, что ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины, ведь они "знают, что стоит на кону".

Помощь Украине

Лидеры ЕС в декабре 2023 года согласились начать переговоры по вступлению с Украиной, но Венгрия наложила вето на предоставление Киеву помощи в размере 50 млрд. евро.

Все 27 национальных лидеров блока снова встретятся в Брюсселе 1 февраля, чтобы попытаться договориться о предоставлении финансовой помощи Киеву.

Ранее Financal Times сообщала, что ЕС подготовил план экономических санкций против Будапешта, если он не согласится с поддержкой Киева. Цель – нанести вред экономике Венгрии и заставить ее снять вето.

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