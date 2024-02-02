Чехія пропонує ЄС варіант прискорення надання Україні мільйона боєприпасів

У Чехії, з огляду на те, що ЄС вкотре не встигає виконати власну обіцянку та надати вчасно Україні 1 млн артилерійських снарядів, запропонували купити їх за межами Європи.

Що відомо про рекомендацію Чехії стосовно прискорення надання мільйону боєприпасів Україні

За інформацією журналістів видання із посиланням на дипломатів, близьких до переговорів, влада Чехії вимагає, щоб залишок у 450 тис боєприпасів, який ЄС має надати Україні, було закуплено за межами єврозони.

Зокрема, постачальниками можуть бути Південна Корея, Туреччина, ПАР.

За словами одного з дипломатів, цифра у 450 тис була озвучена на неофіційній зустрічі глав Міноборони країн ЄС у Брюсселі.

За словами іншого, пропозицію купити снаряди за межами ЄС озвучив чеський прем'єр Петр Фіала на саміті лідерів ЄС

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель особливо відзначив Корею, як країну, яку можуть залучити для поставок додаткових снарядів.

Що відомо про умови та терміни отримання 50 млрд євро допомоги від ЄС

За словами керівниці парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, отримання 50 млрд євро від ЄС у рамках чотирічної програми Ukraine Facility передбачає проведення низки реформ.

Шуляк зазначила, що однією з найбільших потреб, на які йтимуть виділені ЄС гроші, буде відновлення зруйнованого злочинною армією РФ житлового фонду.

Вона також зазначила, що для забезпечення українців, які потребують цього, житлом, необхідно буде створити комплексну законодавчу та нормативно-правову базу через закон України "Про основні засади житлової політики", підготувати Національну житлову стратегію та провести відповідні реформи для побудови придатних для використання систем соціального та доступного житла.

Шуляк також зазначила, що сфера будівництва житла та купівлі-продажу нерухомості в Україні до розв’язаної Росією злочинної війни забезпечувала 6,7% ВВП країни та створювала попит на сукупні товари і послуги.

Інший надзвичайно важливий пункт виконання умов Ukraine Facility - подальша цифровізація, тому цифровий розвиток українських територій на сьогодні є одним із пріоритетів державної регіональної політики та політики відновлення, а також містобудівної політики.

Україна вже досягла значних результатів у цифровій трансформації. Але ми будемо рухатись у цьому напрямку і надалі, оскільки оцифрування є потужним інструментом для побудови прозорої держави. Зокрема, йдеться про реформу у сфері цифровізації публічних послуг. Для неї потрібно буде прийняття плану заходів з цифровізації державних послуг на 2024-2025 роки, - наголошує нардеп. Поширити

службовців та підвищити ефективність їх роботи шляхом модернізації системи управління персоналом із використанням цифрових технологій.

Втім, вона зауважила, що фінансова допомога ЄС вимагатиме від України і інших надважливих трансформацій.

Зокрема, йдеться про посилення реформи децентралізації, оскільки саме органи місцевого самоврядування мають відігравати важливу роль у питаннях відновлення та відбудови, адже тільки вони знають усі потреби, можливості, ресурси, які є на місцях і які потрібно покращити.