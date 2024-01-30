Столтенберг поехал в США, чтобы призвать возобновить военную помощь Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Столтенберг поехал в США, чтобы призвать возобновить военную помощь Украине

Столтенберг
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Источник:  Politico

Глава НАТО Йенс Столтенберг накануне начал поездку в США. Целью визита главы Альянса в Вашингтон является возобновление военной помощи Украине.

Столтенберг в Вашингтоне

Столтенберг встретится с министром обороны США Ллойдом Остином, главой Госдепартамента Энтони Блинкеном и советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Также он встретится с законодателями и союзниками бывшего президента Дональда Трампа в попытке получить 60 млрд долларов финансирования для Украины.

Глава НАТО уже провел встречу с министром обороны Ллойдом Остином в Пентагоне.

Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине, и важно, чтобы мы продолжали это делать. Наша поддержка — это не благотворительность; это инвестиция в нашу собственную безопасность, потому что мир станет более опасным, если в Украине победит президент Путин, — сказал Столтенберг перед встречей.

30 января он проведет встречу со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером меньшинства Хакимом Джеффрисом, лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом и другими представителями обеих партий.

Трамп тормозит пакет с помощью Украины

Визит проходит на фоне давления Трампа и его сторонников в республиканской партии на остальных республиканцев, чтобы те отклонили пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 111 миллиардов долларов из-за разногласий с Белым домом на счет пограничной политики.

Столтенберг выступит с речью в консервативном аналитическом центре Heritage Foundation. Politico предполагает, что там он найдет скептическую аудиторию, выступающую за то, чтобы Европа взяла на себя ведущую роль в поддержке Украины.

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