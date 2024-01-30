Столтенберг поехал в США, чтобы призвать возобновить военную помощь Украине

Глава НАТО Йенс Столтенберг накануне начал поездку в США. Целью визита главы Альянса в Вашингтон является возобновление военной помощи Украине.
Столтенберг в Вашингтоне
Столтенберг встретится с министром обороны США Ллойдом Остином, главой Госдепартамента Энтони Блинкеном и советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Также он встретится с законодателями и союзниками бывшего президента Дональда Трампа в попытке получить 60 млрд долларов финансирования для Украины.
Глава НАТО уже провел встречу с министром обороны Ллойдом Остином в Пентагоне.
30 января он проведет встречу со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером меньшинства Хакимом Джеффрисом, лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом и другими представителями обеих партий.
Трамп тормозит пакет с помощью Украины
Визит проходит на фоне давления Трампа и его сторонников в республиканской партии на остальных республиканцев, чтобы те отклонили пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 111 миллиардов долларов из-за разногласий с Белым домом на счет пограничной политики.
Столтенберг выступит с речью в консервативном аналитическом центре Heritage Foundation. Politico предполагает, что там он найдет скептическую аудиторию, выступающую за то, чтобы Европа взяла на себя ведущую роль в поддержке Украины.
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