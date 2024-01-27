Президент США Джо Байден заявил, что готов закрыть южную границу в случае кризиса с мигрантами. Он призвал законодателей принять соответствующий законопроект.
Байден готов закрыть границу США в случае кризиса
Американский лидер отметил, что два месяца назад он поручил своей команде начать переговоры в Сенате, чтобы решить вопрос защиты границы.
По его словам, новые решения дали бы ему полномочия закрыть границу в случае кризиса, если он будет перегружен.
Байден призывает Конгресс предоставить финансирование для защиты границы. В частности, это включает работу 1300 агентов пограничной службы, 375 иммиграционных судей, 1600 офицеров по убежищу и более 100 новейших инспекционных машин.
Что этому предшествовало
Напомним, вопросы усиления южной границы США в последние месяцы стали чаще обсуждать в Конгрессе США. В частности, республиканцы требовали изменения законодательства, чтобы включить более радикальные предложения по защите границы с Мексикой. Они обещали поддержать видение финансирования помощи для Украины и Израиля.
По данным The Wall Street Journal, президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, как требовали республиканцы во избежание критики и обеспечения помощи Украине. Сегодня CNN сообщил, что в Сенате США достигли соглашения по защите границы с Мексикой.
Тем временем в Техасе начали устанавливать ограждение на границе с Мексикой. Губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что готов пойти против федеральных властей в вопросе защиты южной границы США от наплыва мигрантов.
В Белом доме подчеркнули, что считают "опасными" действия губернатора.
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