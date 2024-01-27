Президент США Джо Байден заявив, що готовий закрити південний кордон у разі кризи з мігрантами. Він закликав законодавців ухвалити відповідний законопроект.

Байден готовий закрити кордон США у разі кризи

Американський лідер зазначив, що два місяці тому він доручив своїй команді розпочати переговори у Сенаті, щоб розв'язати питання захисту кордону.

Ось уже кілька тижнів вони цим займаються. Працюємо цілодобово. Те, що було узгоджено, могло б — якби було ухвалено в законі — стати найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для забезпечення безпеки кордонів, який будь-коли був, — наголосив Байден. Поширити

За його словами, нові рішення дали б йому повноваження закрити кордон в разі кризи, якщо він буде перенавантажений.

Байден заклика Конгрес надати фінансування для захисту кордону. Зокрема, це включає роботу 1300 агентів прикордонної служби, 375 імміграційних суддів, 1600 офіцерів з питань притулку та понад 100 новітніх інспекційних машин.

І якби мені надали такі повноваження, я б скористався ними того дня, коли підпишу закон. Забезпечення безпеки кордону за допомогою цих переговорів — перемога для Америки. Для всіх, хто вимагає посилення контролю, це спосіб зробити це. Якщо ви серйозно ставитеся до кризи, ухваліть двопартійний законопроєкт, і я його підпишу, — підкреслив Байден. Поширити

Що цьому передувало

Нагадаємо, питання посилення південного кордону США останніми місяцями стали частіше обговорювати в Конгресі США. Зокрема, республіканці вимагали зміни законодавства, щоб включити радикальніші пропозиції щодо захисту кордону з Мексикою. Натомість вони обіцяли підтримати видіння фінансування допомоги для України та Ізраїлю.

За даними The Wall Street Journal, президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, як вимагали республіканці, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні. А сьогодні CNN повідомив, що у Сенаті США досягли угоди щодо захисту кордону з Мексикою.

Тим часом у Техасі почали встановлювати огорожу на кордоні з Мексикою. Губернатор штату Техас Грег Ебботт заявив, що готовий піти проти федеральної влади у питанні захисту південного кордону США від напливу мігрантів.

У Білому домі наголосили, що вважають "небезпечними" дії губернатора.