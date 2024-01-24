Байден і Трамп перемогли на праймеріз своїх партій у Нью-Гемпширі
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Байден і Трамп перемогли на праймеріз своїх партій у Нью-Гемпширі

Байден
Джерело:  Associated Press

Дональд Трамп виграв праймеріз республіканців у штаті Нью-Гемпшир, а серед демократів переміг чинний президент США Джо Байден.

Що відомо про результати праймеріз у Нью-Гемпширі

Дональд Трамп набрав 54% голосів у Нью-Гемпширі, тоді як його головна суперниця, колишня губернаторка штату Південна Кароліна Ніккі Гейлі здобула 44,5% голосів — це за підрахунками 88% усіх голосів.

Гейлі заявила, що продовжуватиме боротьбу в президентській гонці — вона пообіцяла провести «розривну» кампанію у своєму рідному штаті Південна Кароліна, де наступного місяця відбудуться праймеріз Республіканської партії. Трамп же після перемоги почав свою промову з насмішок над Гейлі, назвавши її «самозванкою».

Фото — nytimes.com

Президент Джо Байден здобув перемогу на праймеріз Демократичної партії, хоч і не проводив у штаті передвиборчої кампанії та не вносив своє імʼя в бюлетень. Це сталося після того, як Нью-Гемпшир порушив нові партійні правила, провівши праймеріз перед Південною Кароліною.

Виборці вручну вписували імʼя Джо Байдена в бюлетень — це зробили близько 70% виборців із 63 тисяч.

Конкурент Дін Філліпс набрав 20,9% голосів, а письменниця Маріанна Вільямсон — 4,3%. Аналітики стверджують, що основними конкурентами на президентських виборах 5 листопада 2024 року стануть саме Джо Байден і Дональд Трамп.

Що відомо про праймеріз у США

Праймеріз — це первинні вибори у США, на яких виборці обирають кандидатів у президенти від тієї чи іншої партії. Праймеріз проводять у кожному штаті США.

Праймеріз зазвичай проводять протягом декількох місяців перед основними виборами, які проходять у листопаді. Результати праймеріз визначають, хто представлятиме ту чи іншу партію на основних виборах.

Якщо жоден кандидат не набирає абсолютної більшості голосів, то проводиться другий тур праймеріз. У другий тур виходять два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі.

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. У них беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська.

До речі, відбувся праймеріз в Айові. На внутрішньопартійних виборах переміг Дональд Трамп.

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