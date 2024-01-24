Что известно о результатах праймериз в Нью-Гэмпшире

Дональд Трамп набрал 54% голосов в Нью-Гэмпшире, тогда как его главная соперница, бывшая губернатор штата Южная Каролина Никки Гейли получила 44,5% голосов — это по подсчетам 88% всех голосов.

Гейли заявила, что будет продолжать борьбу в президентской гонке — она пообещала провести разрывную кампанию в своем родном штате Южная Каролина, где в следующем месяце состоятся праймериз Республиканской партии. Трамп же после победы начал свою речь с насмешек над Гейли, назвав ее «самозванкой».

Фото — nytimes.com

Президент Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии, хотя и не проводил в штате предвыборной кампании и не вносил свое имя в бюллетень. Это произошло после того, как Нью-Гэмпшир нарушил новые партийные правила, проведя праймериз перед Южной Каролиной.

Избиратели вручную вписывали имя Джо Байдена в бюллетень – это сделали около 70% избирателей из 63 тысяч.

Конкурент Дин Филлипс набрал 20,9% голосов, а писательница Марианна Уильямсон - 4,3%. Аналитики утверждают, что основными конкурентами на президентских выборах 5 ноября 2024 станут именно Джо Байден и Дональд Трамп.

Что известно о праймеризе в США

Праймериз – это первичные выборы в США, на которых избиратели выбирают кандидатов в президенты от той или иной партии. Праймериз производят в каждом штате США.

Праймериз обычно проводят в течение нескольких месяцев перед основными выборами, проходящими в ноябре. Результаты праймериз определяют, кто будет представлять ту или иную партию на основных выборах.

Если ни один кандидат не набирает абсолютное большинство голосов, то проводится второй тур праймериз. Во второй тур выходят два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. В них принимают участие две основные политические партии США: Демократическая и Республиканская.

Кстати, состоялся праймериз в Айове. На внутрипартийных выборах победил Дональд Трамп.