Выборы президента США. ДеCантис снял свою кандидатуру в пользу Трампа

Главный конкурент Трампа на президентских выборах и его однопартиец Рон ДеСантис покинул предвыборную гонку, поддержав бывшего президента Дональда Трампа.

ДеСантис снял свою кандидатуру в президенты США в пользу Трампа

Главный конкурент Дональда Трампа от республиканцев Рон ДеСантис снял свою кандидатуру на президентских выборах в США.

Об этом он заявил в сети X.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm — Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024

По его словам, у его кампании нет четкого пути к президентскому успеху.

Если бы я мог что-то сделать для благоприятного результата, больше остановок, больше интервью, я бы сделал это, но я не могу просить наших поклонников добровольно тратить свое время и жертвовать свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе. Соответственно сегодня я прекращаю свою кампанию, – сказал ДеСантис. Поделиться

При этом он поддержал бывшего президента Дональда Трампа в президентской гонке.

Я горжусь тем, что выполнил 100% своих обещаний и не собираюсь останавливаться на достигнутом. Мне ясно, что большинство избирателей республиканских праймериз хотят дать Дональду Трампу еще один шанс. …Хотя у меня были разногласия с Дональдом Трампом, он превосходит нынешнего президента Джо Байдена. Это очевидно, – сказал ДеСантис. Поделиться

Выборы в США и проблемы с выдвижением Трампа

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. В то же время у кандидата от республиканцев есть неплохие шансы стать Дональд Трамп.

28 декабря имя Дональда Трампа изъяли из бюллетеня на праймериз в штате Мэн. Руководитель избирательной комиссии штата Шенна Билоуз отметила, что решение предопределено 14 поправкой Конституции США. Она запрещает участие в выборах организаторов и мятежников, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.

20 декабря Верховный суд Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14 поправок.

Команда Трампа подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Судьи уже приступили к рассмотрению. Решение ожидается 8 февраля, оно, вероятно, будет применено на территории всей страны.

Тем временем Трамп выиграл праймериз в штате Айова. Что это означает для нынешней избирательной гонки - читайте в