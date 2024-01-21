Выборы президента США. ДеCантис снял свою кандидатуру в пользу Трампа

Главный конкурент Трампа на президентских выборах и его однопартиец Рон ДеСантис покинул предвыборную гонку, поддержав бывшего президента Дональда Трампа.
ДеСантис снял свою кандидатуру в президенты США в пользу Трампа
Главный конкурент Дональда Трампа от республиканцев Рон ДеСантис снял свою кандидатуру на президентских выборах в США.
Об этом он заявил в сети X.
По его словам, у его кампании нет четкого пути к президентскому успеху.
При этом он поддержал бывшего президента Дональда Трампа в президентской гонке.
Выборы в США и проблемы с выдвижением Трампа
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. В то же время у кандидата от республиканцев есть неплохие шансы стать Дональд Трамп.
28 декабря имя Дональда Трампа изъяли из бюллетеня на праймериз в штате Мэн. Руководитель избирательной комиссии штата Шенна Билоуз отметила, что решение предопределено 14 поправкой Конституции США. Она запрещает участие в выборах организаторов и мятежников, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.
20 декабря Верховный суд Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14 поправок.
Команда Трампа подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Судьи уже приступили к рассмотрению. Решение ожидается 8 февраля, оно, вероятно, будет применено на территории всей страны.
Тем временем Трамп выиграл праймериз в штате Айова. Что это означает для нынешней избирательной гонки - читайте в
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