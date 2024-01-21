Трамп объявил о намерении остановить войну в Украине еще до вступления в должность президента

Экспрезидент США Дональд Трамп дерзко обещает остановить развязанную Россией преступную войну против Украины еще до возвращения на пост президента в случае победы на выборах.

Трамп дерзко обещает остановить войну в Украине в случае победы на выборах

В частности, во время выступления перед собственными сторонниками в штате Нью-Гэмпшир Трамп дерзко пообещал остановить войну в Украине еще до проведения собственной инаугурации в случае победы на выборах.

Еще до того, как я зайду в Овальный кабинет, и через некоторое время после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я ее урегулирую. Я знаю Путина, я знаю Зеленского очень хорошо, я знаю обоих. Мы это урегулируем, это нужно урегулировать. Это кровопролитие сейчас там. Возобновим мир с помощью решительности, – заявляет Трамп. Поделиться

По его словам, он также намерен заставить европейские страны увеличить расходы по обороне в рамках членства в НАТО на уровне с расходами США.

Он также упрекает страны ЕС в том, что они якобы потратили на помощь Украине в 10 раз меньше, чем США.

Каковы последствия победы Трампа на президентских выборах в США.

По мнению известного украинского журналиста Виталия Портникова в комментарии журналистам телеканала "Эспрессо", победа Дональда Трампа на выборах в США может привести к прямому военному столкновению с Россией.

Портников подчеркнул, что среди других недостатков, Трамп склонен к принятию импульсивных решений и при провале попыток достичь договоренностей с кремлевским диктатором Владимиром Путиным может попытаться дестабилизировать ситуацию в России.

Я могу рассказать, что будет в течение 24 часов после возможного избрания Дональда Трампа на пост президента США. Окажется, что никаких договоренностей на компромиссных условиях с Путиным Трамп не сможет добиться. Путин четко заявит его советникам, что он хочет всю Украину и немедленно, а еще извиниться перед ним. Трамп, конечно, сбесится, как это всегда с ним бывает, и начнет помогать Украине и попытается дестабилизировать ситуацию в регионах, которые важны для РФ. Это соответственно приведет к расширению российско-украинской войны, поскольку Трамп после того, как его разочарует Путин, может дать разрешение на обстрел территории РФ, - объясняет журналист. Поделиться

Портников считает, что новое президентство Трампа может закончиться прямым военным столкновением между Россией и странами НАТО.