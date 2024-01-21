Трамп объявил о намерении остановить войну в Украине еще до вступления в должность президента

Экспрезидент США Дональд Трамп дерзко обещает остановить развязанную Россией преступную войну против Украины еще до возвращения на пост президента в случае победы на выборах.
Трамп дерзко обещает остановить войну в Украине в случае победы на выборах
В частности, во время выступления перед собственными сторонниками в штате Нью-Гэмпшир Трамп дерзко пообещал остановить войну в Украине еще до проведения собственной инаугурации в случае победы на выборах.
По его словам, он также намерен заставить европейские страны увеличить расходы по обороне в рамках членства в НАТО на уровне с расходами США.
Он также упрекает страны ЕС в том, что они якобы потратили на помощь Украине в 10 раз меньше, чем США.
Каковы последствия победы Трампа на президентских выборах в США.
По мнению известного украинского журналиста Виталия Портникова в комментарии журналистам телеканала "Эспрессо", победа Дональда Трампа на выборах в США может привести к прямому военному столкновению с Россией.
Портников подчеркнул, что среди других недостатков, Трамп склонен к принятию импульсивных решений и при провале попыток достичь договоренностей с кремлевским диктатором Владимиром Путиным может попытаться дестабилизировать ситуацию в России.
Портников считает, что новое президентство Трампа может закончиться прямым военным столкновением между Россией и странами НАТО.
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